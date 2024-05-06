快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名

中央社／ 台北6日電
蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5名。（路透）
蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5名。（路透）

蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5名；日媒則指出，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在中國業務蒙上陰影。

中國媒體快科技報導，市場研究機構TechInsights今天發布數據顯示，2024年第一季，中國智慧手機出貨量為6330萬支，年增1%，結束連續11季下滑。

其中最值得關注的是，蘋果的市場比重僅為13.7%，跌出了前5名，位居OPPO（包含旗下的「一加」品牌）、榮耀、華為、vivo和小米之後。

數據顯示，OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下，其中OPPO第一季的出貨量1070萬支，以16.9%的市占率在中國智慧手機市場領先。

日經中文網今天報導，蘋果5月2日召開財報說明會，雖然沒有公開各地區iPhone的銷售額，據香港調查公司Counterpoint數據顯示，今年第一季iPhone在中國的銷量年減19%。同一時期華為則是年增70%，在中國市場的銷售差異顯而易見。

報導指出，中美在爭奪高科技領域主導權的對立，導致蘋果的在中國業務蒙上陰影。有媒體2023年9月曾報導，中國的政府機關和國有企業擴大了對iPhone的使用限制，敦促員工使用華為等中國公司的產品。

日經報導表示，蘋果正面臨iPhone和中國市場兩大成長引擎的失速，公司在財報說明會中宣布增加1100億美元的股票回購額度，試圖獲得股市投資人支持，但仍未描繪出以生成式AI（人工智慧）為核心的再成長前景。

市占率 競爭力

延伸閱讀

江西特斯拉車禍、翻滾10多次 網友為何拿華為火燒車對照?

大立光4月營收微增攀三個月高點 重申本月拉貨動能與4月相當

大象變狐狸

華為高顏值專員走紅後自曝離職 網：色誘完畢業生就跑是吧？

相關新聞

iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名

蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5...

6億人低薪？拚脫貧 民政部加強低收人口認定、監測

中國低收入人口至少逾6600萬人，基於社會維穩當頭，中國民政部日前通知，要求各地強化低收入人口認定和擴大監測工作，指要更...

廣交會閉幕 成交247億美元增1成 24.6萬境外採購商參與創新高

第135屆廣交會5日在廣州閉幕，截至4日，共有來自215個國家和地區的24.6萬名境外採購商線下參會，比上屆增長24.5...

中對法進出口 年均增長5.9%

根據海關總署最新數據，2019年至2023年，中國對法國進出口年均增長5.9%。今年第一季度，中國對法國進出口1272....

香港五一黃金周吸76萬內地客 消費估逾2.5億美元

一連5天內地「五一黃金周」假期5日結束，雖然連日來天氣不穩，間有狂風暴雨，但截至5日晚9時，過去5天有近76萬人次內地旅...

香港再有中資行退場 今年21券商拉閘

繼東航國際金融（香港）後，再有國企背景的中資券商──大地（香港）金融服務近月終止在港業務。截至5月初，在港停止或暫停營業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。