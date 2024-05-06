iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名
蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5名；日媒則指出，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在中國業務蒙上陰影。
中國媒體快科技報導，市場研究機構TechInsights今天發布數據顯示，2024年第一季，中國智慧手機出貨量為6330萬支，年增1%，結束連續11季下滑。
其中最值得關注的是，蘋果的市場比重僅為13.7%，跌出了前5名，位居OPPO（包含旗下的「一加」品牌）、榮耀、華為、vivo和小米之後。
數據顯示，OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下，其中OPPO第一季的出貨量1070萬支，以16.9%的市占率在中國智慧手機市場領先。
日經中文網今天報導，蘋果5月2日召開財報說明會，雖然沒有公開各地區iPhone的銷售額，據香港調查公司Counterpoint數據顯示，今年第一季iPhone在中國的銷量年減19%。同一時期華為則是年增70%，在中國市場的銷售差異顯而易見。
報導指出，中美在爭奪高科技領域主導權的對立，導致蘋果的在中國業務蒙上陰影。有媒體2023年9月曾報導，中國的政府機關和國有企業擴大了對iPhone的使用限制，敦促員工使用華為等中國公司的產品。
日經報導表示，蘋果正面臨iPhone和中國市場兩大成長引擎的失速，公司在財報說明會中宣布增加1100億美元的股票回購額度，試圖獲得股市投資人支持，但仍未描繪出以生成式AI（人工智慧）為核心的再成長前景。
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