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人民銀行調查：首季宏觀經濟熱度回暖 貸款需求升

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國人民銀行公布，大陸首季銀行家宏觀經濟熱度指數按季上升4.3個百分點。（中新社）
中國人民銀行公布，大陸首季銀行家宏觀經濟熱度指數按季上升4.3個百分點。（中新社）

中國人民銀行發布新一季問卷調查報告顯示，首季銀行家宏觀經濟熱度指數按季上升4.3個百分點，貸款總需求指數較上季度上升10.1個百分點；居民就業感受及就業預期指數按季小幅回暖。

人民銀行刊登的2024年第一季銀行家問卷調查報告顯示，首季銀行家宏觀經濟熱度指數為35.4%，按季上升4.3個百分點；對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為39.7%，高於本季4.3個百分點。

報告並顯示，本季貸款總體需求指數為71.6%，按季上升10.1個百分點；貨幣政策感受指數為70.1%，按季上升5.4個百分點。

另，首季企業家宏觀經濟熱度指數為29.7%，與上季基本持平。其中，41.7%的企業家認為宏觀經濟偏冷，57.3%認為正常。

期內，出口訂單指數為39.5%，按季下降5.9個百分點；國內訂單指數為39%，按季下降9.6個百分點。經營景氣指數為49.7%，按季下降1.3個百分點，按年上升0.4個百分點。

城鎮儲戶問卷調查報告則顯示，期內收入感受指數為48%，按季上升0.8個百分點。就業感受指數為35.1%，按季上升1個百分點；就業預期指數為45.2%，按季上升0.2個百分點。

對下一季房價，53.8%的居民預期基本不變，22%的居民預期下降。

中國人民銀行 指數

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