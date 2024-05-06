發改委召開與民企座談會 要求大規模設備更新

中國大陸近期大力鼓勵設備更新及消費品以舊換新的政策，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔日前並主持召開專題座談會，與民營企業溝通交流大規模設備更新工作。

鄭柵潔表示，中共中央、國務院決定推動大規模設備更新，將有力拉動有效投資，增加先進產能，增進民生福祉，推進經濟轉型升級和社會發展進步。

他指出，下一步，國家發展改革委將強化統籌協調，與有關部門和地方政府一道，安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目，打好財稅、金融等政策組合拳，強化要素保障，促進產業向「新」而行。

同時，設備更新還將注重向民生領域傾斜，提升公共服務品質，提高老百姓生活舒適度，讓廣大企業和群眾共享中國高質量發展紅利。

據新京報報導，近日，鄭柵潔主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第二次專題座談會，與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等民營企業負責人座談交流，認真聽取企業家對大規模設備更新工作的訴求建議，就下一步推動相關工作進行了深入交流討論。

鄭柵潔向民營企業家介紹了今年第一季中國經濟運作情況，並對企業家們的意見建議逐一作了回應。鄭柵潔指出，今年以來，面對嚴峻複雜的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，中國經濟第一季仍呈現成長較快、結構趨優、質效向好的發展態勢，實現了平穩起步、良好開局。中國經濟回升向好態勢將進一步鞏固與增強，為民營經濟健康發展營造良好的宏觀經濟環境。

大陸民營企業參會代表則詳細介紹了企業生產經營情況，從生產端、需求端和回收利用端分別提出了對設備更新工作的考慮和具體意見建議。參會代表紛紛表示，設備更新不僅可以幫助企業提陞技術水準、增強競爭力，還可以幫助老百姓改善生活、提升教育和醫療等公共服務水準，蘊藏著巨大的市場潛力。