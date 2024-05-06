旅遊「下沈化」 大陸民眾五一假期更愛去小縣城玩

中國旅遊平台「攜程」的報告顯示，今年五一假期，中國大陸縣域旅遊市場增速高於一、二線城市，旅遊「下沈化」趨勢愈發明顯。

綜合每日財經新聞和中國證券網報導，攜程5月6日發布的《2024五一假期旅行總結》顯示，今年五一假期，中國大陸旅遊下沈化趨勢更加明顯。在旅遊訂單年比增速上，一、二線城市小於三、四線城市，三、四線城市小於縣域市場。安吉、桐廬、都江堰、陽朔、彌勒、義烏、婺源地，旅遊訂單平均增長36%。

針對上述現象，攜程研究院行業分析師王亞磊說，下沈市場基數較低，增長空間更大。相比一、二線城市的「人擠人」，下沈市場為遊客身心放鬆地度過假期提供了可能。而且相比一、二線城市假期居高不下的住宿、餐飲費用，下沈市場也更有性價比。攜程數據顯示，五一假期，縣域市場酒店間夜均價僅為一、二線熱門城市均價的一半。

在出入境旅遊方面，數據顯示，中國大陸遊客五一假期出境遊覆蓋全球將近200個國家，其中，中東地區國家如阿曼、沙烏地阿拉伯、科威特等出境遊增速較高，同比增超三倍。

此外，根據報告，入境遊訂單同比增長105%，免簽政策效應顯著，中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客增長約2.5倍。中國省會城市中，入境遊旅遊訂單增速較快的依次是烏魯木齊、西安、杭州、昆明、合肥、成都、拉薩、哈爾濱、濟南、太原。