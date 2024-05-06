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陸商務部促 落實推動消費品「以舊換新」工作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部日前舉辦全國消費品「以舊換新」工作培訓班。（中新社）
大陸商務部日前舉辦全國消費品「以舊換新」工作培訓班。（中新社）

大陸商務部上周在北京舉辦全國消費品以舊換新工作培訓班，幫助各地商務主管部門加強學習領會，深入交流互鑑，以扎實舉措推動消費品以舊換新各項工作落地落實。

大陸商務部副部長盛秋平強調，各地商務主管部門要聚焦全鏈條各環節，推動汽車換能；要以便利換新為重點，推動家電換「智」；以擴大存量房裝修改造為切入點，推動家裝廚衛換新；要將消費品「以舊換新」納入2024消費促進年系列活動，形成波浪式熱潮。

據中國證券網報導，推動消費品「以舊換新」是中共中央、國務院著眼高品質發展大局所做的重大決策部署，商務部認真貫徹落實，在深入研究、廣泛聽取意見的基礎上，會同有關部門發布了《推動消費品以舊換新行動方案》和《汽車以舊換新補貼實施細則》。

此次培訓旨在協助各地商務主管機關加強學習領會，深入交流互鑑，以紮實措施推動消費品以舊換新各項工作落地落實，確保符合黨中央、國務院部署要求。

培訓期間，北京市、吉林省、上海市、江西省、山東省、廣東省等六個地區作了交流發言。商務部消費促進司、流通發展司進行政策解讀，中國國際電子商務中心解說汽車以舊換新資訊平台操作流程。大陸各省（自治區、直轄市及計畫單列市、新疆生產建設兵團）商務主管部門派員參加訓練。

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