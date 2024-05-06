中關村論壇年會 打造AI服務體驗

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在中關村論壇年會主會場，仿生機器人解答觀眾提問。圖／本報北京傳真
在中關村論壇年會主會場，仿生機器人解答觀眾提問。圖／本報北京傳真

新會場裡藏著山水庭院、智能機器人服務天團大顯身手、800片廢舊電路板變身藝術裝置等，2024中關村論壇年會日前在北京新場館—中關村國際創新中心開幕，大量生成式人工智能模型（AIGC）接入的應用場景和設備齊聚現場，為參會者打造一站式智慧服務體驗。

此次論壇年會是中關村國際創新中心的首秀。走進創新中心南門，映入眼簾的是通體白色的建築牆面，頂部的天窗將光線匯聚館中，使會場大廳通透明亮。走進場館的下沉庭院，移步換景，一幅竹影斑駁的山水畫卷徐徐展開，是參會者休閒漫步和交流的絕佳空間。

科技辦會一直是中關村論壇堅持的特色理念，今年大量AIGC模型接入的應用場景和設備成為亮點。

場館裡，一台長方體型的「小關」機器人靈活穿梭在人群中，憨態可掬。「小關」是今年加入機器人佇列的新成員。「它是將裸眼3D空中成像技術、生成式人工智慧技術等融合應用形成的。」技術人員介紹，「小關」具備自主移動避障、乘坐電梯、打電話等技能，能為觀眾提供帶路和講解服務。

不遠處的服務台，「小關」的另一位機器人同事正和觀眾互動。這台仿生機器人有著一頭柔順幹練的短髮，精緻的臉龐洋溢著笑容。不光有好看的外表，它還有個智慧的大腦，能對觀眾提出的問題對答如流。

咖啡機器人用機械臂靈活地拉花、刺繡機器人熟練地繡著各種圖案，在中關村論壇年會的主會場裡，各類智能機器人大顯身手，為參會嘉賓提供貼心服務。

2024中關村論壇年會深耕綠色理念，減少一次性用品使用。現場，一個巨大的藝術裝置吸引觀眾駐足，它由800片廢舊電路板打造而成。「從前方看和從右邊看都是不同的圖案！真神奇！」不少觀眾上前留影。

庭院 觀眾 電路

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