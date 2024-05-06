兩岸微流行／深圳超充站 多過加油站

作為大陸電動車最大廠比亞迪總部所在城市深圳，全市已建成超充站三○六座，率先實現充電站數量超過加油站數量，深圳電動車充電已能夠像加油一樣高效便捷。

深圳從去年六月推動「超充之城」建設。去年十月，深圳市發改委印發實施新能源汽車超充設施專案規畫，提出今年三月底前，建成不少於三百座公用超充站。根據方案，今年底深圳將建成技術全球領先、場景多元覆蓋的超充設施服務體系，推動「電力充儲放一張網」電力需求調配互動機制日趨成熟，形成企業、技術、場景等生態優勢，樹立「深圳超充」形象。

目前深圳以標準化體系建設引領產業高品質發展，四月起實施的電動車超級充電設備分級評估規範和電動車集中式公共充電站設計規範，不僅明確超充設備，單槍額定功率不低於480kW，還率先對超級充電設備充電服務能力、噪音、效率、防護等級等各項技術指標建立分級，並在電動車集中式公共充電站選址、充電站布置、電能品質要求等方面設定具體標準規範。

深圳「超充之城」建設並不止於超充站數量的增加，作為輸入端的充電設備和各類電動車同樣扮演重要角色，助推超充之城產業鏈發展。其中，華為、英飛源、永聯等深圳充電設備製造企業實力位居前列。

截至去年底，深圳全市新能源汽車保有量超過九十七萬輛，新車電動化逾六成。至明年底，深圳新能源車規模將達一三○萬輛。