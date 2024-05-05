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大陸部分個股籌碼不斷集中 台企艾艾精工股東數Q1增410%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
A股台資上市公司艾艾精工，今年第一季股東數爆增410.92%。（圖／取自微博）
A股台資上市公司艾艾精工，今年第一季股東數爆增410.92%。（圖／取自微博）

大陸A股上市公司2023年年報和2024年第一季報多數皆已公布，其中股東戶數變化受到市場高度注意。3月底較2023年年底股東戶數季成長率最大的幾檔股票中有艾艾精工、永悅科技、萬豐奧威等，這些票前期在炒股人的股票池中已有一席之地。其中，台企艾艾精工2023年底時，股東戶數為6,485戶，3月底為3萬3,133戶，增幅達410.92%。

據界面新聞報導，萬得數據顯示，3月底較2023年年底股東戶數季成長率最大的幾檔股票中有艾艾精工、永悅科技、萬豐奧威、金盾股份、潤澤科技、福蓉科技、克來機電，這些票前期可能就曾在炒股人的股票池中有過一席之地。

數據指出，2023年底時，艾艾精工股東戶數為6,485戶，3月底為3萬3,133戶，增幅達410.92%；永悅科技2023年底股東戶數為1萬2,100戶，3月底為5萬3,432戶，增幅341.59%；萬豐奧威2023年末時股東戶數為4萬5,637戶，3月末為18萬7,284戶，增幅310.38%；金盾股份2023年末時股東戶數為1萬7,142戶，3月末為6萬1,032戶，增幅256.04%。

另，潤澤克科技、福蓉科技、潤澤克來機電的季度增幅分別為230.19%、219.94%、211.21%。

報導提到，上述標的在今年第一季籌碼集中度皆出現大幅波動，其中艾艾精工在第一季裡最大漲幅超過340%；永悅科技在第一季的最大漲幅超過218%；萬豐奧威在第一季的累計漲幅也能超過259%。「在股價不斷拉高中，緊縮的籌碼開始鬆動，高位出貨令籌碼不斷分散，而籌碼的分散也意味著越來越難以形成合力，是或就是行情某一階段的必然規律。」

據了解，股東戶數一向是股民在互動平台上的重點高頻問題。而股東戶數也就是供需關係，若都在掃貨則代表稀缺，稀缺性就有溢價。籌碼的集中度變化，也能在一定時間看到市場對一檔股票的態度，且盤子越大籌碼集中度數據越難受到個別人士操縱，具有一定的真實性。

另，報導指出，A股股東戶數第一季出現集中的約有3,000家，其中季度降幅最大的五檔股票是天承科技、世龍實業、精智達、信宇人、盛邦安全，較2023年年底戶數降幅分別為62.35%、50.42%、50.36%、49%、48.81%。「目前該重點關注的就該是籌碼不斷集中且股價尚未大漲的標的。」

值得注意的是，世龍實業和雙象股份兩家為A股已非「新人」。資料顯示，世龍實業2015年3月19日上市，第一季出現不同程度的年比下滑，其中營業收入人民幣4.68億元，年減10.72%，淨虧損996.64萬元；雙象股份是2010年4月29日上市，今年第一季營業收入及淨利分別大漲47.94%及183.21%。

台資公司艾艾精工3月底曾成為陸股備受矚目的「大妖股」，當時曾在短短15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）
台資公司艾艾精工3月底曾成為陸股備受矚目的「大妖股」，當時曾在短短15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

A股 成長率 炒股 陸股

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