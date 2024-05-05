出國旅遊人次年增190%！大陸業者釋出五一假期統計 日本最受歡迎

中國旅遊業者釋出「五一假期」統計資料，內容顯示這波假期間，出境旅遊人次較去年同期激增190%，最受歡迎旅遊地為日本，受到人民幣兌日圓匯率走升影響，購物為主要目的。

澎湃新聞、每日經濟新聞5日報導，在五一假期間，中國旅遊市場較去年同期保持「穩中有增」態勢，出、入境旅遊成長幅度高於境內旅遊；境內旅遊又以「下沉市場」（指三線以下城市、縣鎮與農村地區）旅遊較一、二線城市受到歡迎。

旅遊業者攜程發布「2024五一假期旅行總結」，內容顯示境內旅遊熱門旅遊目的地依序為北京、上海、杭州、成都、重慶、廣州、南京、武漢、西安、深圳；出境旅遊以日本、韓國、港澳、東南亞受歡迎；長途旅遊以美國、澳洲、英國等目的地受青睞。

揚州、洛陽、秦皇島、桂林、開封、淄博等三、四線城市旅遊熱度有較去年激增趨勢。攜程研究院行業分析師王亞磊說，原因在於「下沉市場」性價比高，飯店一晚均價僅熱門城市的一半，於是成為了不少遊客放鬆的選擇。

途牛旅遊數據統計顯示，這波五一假期間，出境旅遊人次約占總出遊人次27%，出境旅遊人次較去年同期激增190%；出境旅遊短程、長途占比分別為65%和35%；短程旅遊目的地以日本、泰國、馬爾地夫、新加坡、印尼、越南、馬來西亞、韓國、尼泊爾、斯里蘭卡等地為熱門選擇。

途牛旅遊指出，受到人民幣兌日圓匯率走升影響，中國遊客近期前往日本旅遊熱度可用「爆發式成長」作為形容，這波五一假期間迎來最高峰，前往「掃貨購物」為赴日旅遊主要訴求，東京、大阪等地是熱門地點。