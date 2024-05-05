大陸電動車產銷增 深圳「超級充電站」數量超越加油站

在中國電動車大量生產，市占率快速上升下，深圳市發改委統計，至今年4月30日止，深圳全市具快速充電性質的電動車「超級充電站」數量達362座，超過加油站數量，且充電槍數量也已超過加油槍數量。

新華社報導，深圳市發展和改革委員會4日表示，至4月30日止，深圳全市已建成「超級充電站」362座，數量已超過傳統加油站數量。

在深圳超級充電站數量快速增加下，中國南方電網深圳供電局統計，今年第1季，深圳新能源汽車充電量達6.7億千瓦小時，年增10.9%。報導指出，這反映深圳新能源汽車市場的成長態勢，以及基礎充電設施的有效運行。

有數據顯示，到2023年底，深圳全市新能源汽車數量逾97萬輛，且新車中的電動車比率已逾6成。深圳官方並將2025年全市新能源汽車的目標數量，設定在130萬輛。

在此之前，深圳官方在2023年6月29日宣布啟動「超充之城」建設，選擇既有的公共充電站擴充為超級充電站，這些充電站多半分布在大型商場、公車場站、產業園區等地。

根據中國官方說法，簡稱「超充站」的電動車超級充電站，可在10分鐘內將電動車從電力警示狀態，充電至80%以上；至於次一級、但較普遍的「快充站」，以相同標準則需1至2小時；而再次一級、多半分布在社區內及周邊的普通充電樁，以相同標準需7至8小時。