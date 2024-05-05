文化差異大？ 港女悔「北嫁」：與陸籍先生思想好不同

隨著陸港往來日益密切，兩地通婚人數也持續攀升。不過，一名與大陸籍人士結婚的香港女子卻感嘆：「後悔嫁了大陸人」，並在網上發文細數與陸籍老公婚後面臨的各種相處問題。文章一出立刻在香港引發迴響，不少網友回應稱：「同道中人，十分認同你的想法」。

據香港網路媒體《香港01》報導，中港交流愈來愈頻繁，尤其中港跨境婚姻更呈上升趨勢，不過，「結果未必人人如意」。上述港籍人妻在香港討論區以「後悔嫁了大陸人」為題發文，指出自己嫁給大陸籍先生的感受。她形容，雙方的婚姻關係出現大問題令她感到後悔，「愈相處，愈（發）覺成長思想好不同」。

貼文一出引來不少香港網友關注，有人說，對上述發文有所共鳴，並分享類似體會稱，「同道中人，十分認同你的想法」。還有網友表示，「你有感到後悔？中港婚姻真係咁難適應（中港婚姻真是很難適應）」，「我都覺得相處有困難」，「文化差異大，成日嘈交（吵架），有點氣餒了」。

另，有人認為，「始終香港嘅教育同內地係有分別（香港的教育與大陸的始終不一樣）」、「會唔會國內一線大城市成長會好啲？（會不會大陸一線大城市會好些？）」。不過，有網友提到，或許有可能是兩人在結婚前沒有足夠認識，才會導致這一局面。

根據香港政府統計處2022年底出版的《香港人口趨勢1991-2021》及《統計年刊2023》提到，在大陸與香港跨境婚姻中，新娘為香港女性而新郎為大陸男性的跨境婚姻有上升的趨勢，其占所有跨境婚姻的比例由1991年的6.1%增加至2019年的35.8%。

數據進一步指出，2022年，有1,212宗香港登記結婚是「新娘為香港女性而新郎大陸男性」，占當時跨境婚姻約32%，顯示雖然因新冠疫情，跨境婚姻數字因香港和大陸實施關口管制和檢疫措施而大減，但其所占比例在2021年仍維持在近三分之一。