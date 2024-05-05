造車新勢力 極氪赴美IPO

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪（Zeekr），正尋求在美國首次公開募股（IPO），擬籌資3.675億美元（約118.67億台幣）。（取自極氪官方微博）
大陸汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪（Zeekr），正尋求在美國首次公開募股（IPO），擬籌資3.675億美元（約118.67億台幣）。（取自極氪官方微博）

大陸汽車製造商吉利旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr），3日向美國證券交易委員會（SEC）遞交更新版IPO招股書，預計在紐交所掛牌，目標估值達51.3億美元，集資額最多3.675億美元（約新台幣119億），有望成為近三年來中資企業最大美股IPO。

極氪是第四家赴美上市的大陸造車新勢力公司，此前，蔚來、理想和小鵬汽車先後登陸美股。

不同於其他造車新勢力，極氪最初是吉利控股集團的電動汽車子公司，2021年分拆為一家獨立公司。相較其他造車新勢力，吉利控股集團對極氪在生產製造、研發、供應鏈等方面的共用，能夠幫助極氪降低減少重資產投入，降低單車成本，以及營收構成更加多元化。

聯合早報指出，自大陸網約車巨頭滴滴出行2021年6月在美國上市備受打擊以來，大陸公司在美國上市的規模一直較小且罕見。儘管大陸監管機構放寬對中企在海外上市的限制，但根據彭博數據，去年「沒有」一家大陸發行機構在美國的融資額超過2億美元。極氪此次赴美上市，有望成為自2021年以來在美國招股融資規模最大的中資企業。目前，包括吉利汽車、寧德時代和以色列汽車科技研發公司Mobileye在內的一些現有股東和第三方投資者已表示有興趣認購。

此次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司擔任承銷商。新浪網報導，極氪的招股書顯示，此次上市的募集資金，約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；45%將用於銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡；10%將用於一般企業用途，包括營運資金需求，以支持業務運營。

極氪今年初將2024年銷售目標提高至23萬輛，約是2023年交付11.87萬輛一倍。在剛剛過去的4月，極氪交付16,089輛，年增99%、月增24％，再創單月歷史新高。

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