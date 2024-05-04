陸高端電動車「極氪」赴美IPO！擬集資逾118億元 有望成近3年規模最大

大陸汽車製造商吉利旗下高端電動車品牌極氪（Zeekr），正尋求在美股首次公開發行（IPO），預計在紐交所掛牌，目標估值達51.3億美元，集資額最多3.675億美元（約118.67億台幣），有望成為近3年來中資企業最大美股IPO。

綜合路透和彭博報導，極氪3日向美國證券交易委員會提交的文件顯示，極氪將發行1,750萬股美國存託股票（ADS），發行價格區間為每股18至21美元，集資額介乎3.15億至3.675億美元。每份美國存託股票將代表該公司10股普通股。

聯合早報指出，自大陸網約車巨頭滴滴出行2021年6月在美國上市備受打擊以來，大陸公司在美國上市的規模一直較小且罕見。儘管大陸監管機構放寬對中企在海外上市的限制，但根據彭博彙編的數據，去年「沒有」一家大陸發行機構在美國的融資額超過2億美元。極氪此次赴美上市，有望成為自2021年以來在美國招股規模最大的中資企業。

目前，包括吉利汽車、寧德時代和以色列汽車科技研發公司Mobileye在內的一些現有股東和第三方投資者已表示有興趣認購。

此次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司牽頭。極氪計畫在紐約證券交易所掛牌，股票代碼為ZK。

新浪網報導，極氪的招股書顯示，此次上市的募集資金，主要有約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；約45%將用於銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡；約10%將用於一般企業用途，包括營運資金需求，以支持業務運營。

極氪今年初將2024年銷售目標提高至23萬輛，約是2023年交付11.87萬輛的兩倍。極氪方面表示，看好中國以及歐洲和中東等新市場的交付量會增加。