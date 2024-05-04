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唐家成出任港交所主席　曾領導促進市場流動性

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
3日，港府正式核准唐家成出任香港交易及結算所有限公司(港交所)主席。上觀新聞
3日，港府正式核准唐家成出任香港交易及結算所有限公司(港交所)主席。上觀新聞

據港府新聞處，香港特首李家超3日核准唐家成出任香港交易所主席，任期即時生效。香港財政司司長陳茂波表示，去年，唐家成領導促進股票市場流動性專責小組，全面檢視影響市場流動性的主要因素，就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，向香港特區政府提出了具體和具前瞻性的建議。

唐家成出生於1952年，香港金融學院院士、香港科技大學榮譽博士，曾出任香港聯交所主板及GEM上市委員會主席、畢馬威香港合夥人、香港證監會主席等職位。2023年，他獲香港財政司委任為香港交易所董事會成員。

在此之前，港交所上月24日公告，決議委任唐家成接替史美倫出任董事會主席。但該案當時仍待香港特首書面核准。

唐家成日前公開出席活動時表示，今年及往後一段時間，港交所及香港證監會將會研究收窄股票買賣價差，先前，也發布了上市公司庫存股份諮詢文件，相信這有助提升香港市場的流動性和吸引力。

陳茂波說，唐家成對證券市場的深厚認識，以及其廣闊的國際人脈網絡，將對促進香港交易所進一步發展起重要作用，加強鞏固和提升香港國際金融中心和重要籌融資市場的地位。

據上月港交所發布的季報顯示，今年首季，港交所營收及其他收益為52億港元，年減6%，淨利為29.7億港元，較去年同期減少13%。

港交所行政總裁陳翊庭說，儘管全球宏觀環境疲軟，港交所的衍生性商品及商品業務仍表現強勁，衍生性商品的成交量更創下季度新高 。

值得注意的是，走過年初的震盪後，港股五月迎來開門紅，恒生指數重回一萬八千點大關，昨（3日）收報1萬8,475點，連升9個交易日，再創今年新高。

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