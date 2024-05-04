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蘋果上季在陸佳績 分析師存疑

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
蘋果執行長庫克。 路透
蘋果執行長庫克。 路透

蘋果上季大中華區營收高於分析師預期，帶給投資人驚喜，執行長庫克更在財報說明會透露，上季中國大陸iPhone銷售成長，讓市場大感意外，卻也引發分析師疑惑，因為諸多第三方數據都顯示，上季中國大陸iPhone出貨量減少。

蘋果上季大中華區營收年減8.1%至163.7億美元，但高於預期，庫克表示，在經過2022年新冠疫情供應鏈受擾因素的調整之前，根據「財務報表基準」（reported basis）計算的中國大陸iPhone營收成長。

蘋果大中華營收
蘋果大中華營收

他也重申，蘋果長期看好占該公司淨銷售額18%的中國大陸市場，「我對中國市場感覺良好。我更多考慮的是長遠利益，而不是未來一周左右的時間」。

但庫克的發言也引發分析師的疑問。蘋果並未發布各地市場的銷售數據、也未揭露iPhone出貨量，使外界依賴第三方分析師耙梳可獲得的數據。

然而，中國大陸政府的新裝置註冊數據顯示，iPhone1-2月在當地出貨量銳減，Counterpoint研究公司分析師認為，iPhone上季中國大陸出貨量下降19%。研調機構IDC則估計，iPhone第1季全球出貨量減少10%。

這種差異的原因可能是分析師和蘋果計算營收的方式不同。

IDC分析師表示，平均售價或許有助解釋為何會有差距，IDC計算的是市場上的實際售價，而蘋果財報可能使用另一種價格，例如出廠價。

Counterpoint分析師認為，今年中國大陸iPhone銷售大幅偏向較新機種，可能推升了每支平均售價，有助說明為何iPhone銷量減少、但營收未下滑。

蘋果財務長梅斯特里在財報說明會表示，蘋果的一般消費者都對高階機種較有興趣，開發中與新興市場消費者也是如此。

iPhone 蘋果

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