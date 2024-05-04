兩岸人物／海能達董座 不懼美企競爭

在專網通信領域被業界稱為「小華為」的海能達董事長陳清州日前因為美國法院的一紙全球禁售令，讓其建立的對講機王國面臨極大衝擊，之後雖然禁售令暫時取消，但對這家全球第二大的對講機業者的威脅還沒解除。

陳清州出生於「中國對講機之鄉」福建泉州，高中畢業後進入紅星無線電廠工作，六年間從基層做起一路做到銷售經理。緊接著跳槽到威訊電子公司，擔任副總經理。

陳清州小檔案

1992年鄧小平南巡開啟另一波改革開放的浪潮，27歲的陳清州決定離職，隻身來到深圳知名的電子賣場─華強北尋覓商機。當時，正值美國摩托羅拉、日本建伍等進入中國對講機市場，他從摩托羅拉代理商做起，成功賺到第一桶金。

陳清州有個夢想，要做「品質好、容易通」的大陸國產對講機，他組建了一個五人創始團隊，開始生產天線等對講機零件。1993年成立好易通（海能達的前身），這是深圳首批註冊民營科技企業。兩年後，成功研發出首款國產對講機C160，開創民營企業自主研發對講機的先河。憑藉技術優勢，短短三年時間，就坐上國產對講機行業的龍頭。

之後2010年自創品牌海能達（Hytera），2011年在A股上市，目前海能達在全球設有超過100多個分支機構，擁有來自40多個國家的近1萬名專業人員，銷售和服務網路覆蓋全球120多個國家和地區。

海能達在全球市場與摩托羅拉競爭激烈，宇博智業市場研究中心統計，2023年摩托羅拉的對講機全球占比高達58.57%，海能達占11.41%，兩者分別為市場的第一名和第二名。這也讓海能達在通信領域與摩托羅拉公司摩擦不斷，兩者長達七年的訴訟糾紛案。

其實，早在2020年，海能達就被美國列入黑名單，陳清州表示，海能達不會輕易放棄美國市場，也不懼怕與美國企業的競爭。

雖然當今國際環境越來越複雜，在國際上特別是跟美國做生意的風險越來越大，但他認為，企業不能退回來，反而應該更大力度開拓國際市場。

他提醒，在此過程中，一定要高度重視國際商業合規和安全，一定要理解所進入市場的各種要求，這樣才能更好地融入整個全球化的商業經營體系當中。