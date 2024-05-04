兩岸人物／傳音創辦人 躍非洲之王

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
深圳傳音控股股份有限公司創辦人、董事長、總經理竺兆江。 圖／取自微博
深圳傳音控股股份有限公司創辦人、董事長、總經理竺兆江。 圖／取自微博

全球手機產業近來陷入瓶頸，然而卻殺出低調但發展迅猛的「非洲之王」傳音控股。傳音創辦人、執行長竺兆江始終秉持著人與人間尊重的「共贏哲學」，已悄悄地成為大陸企業出海的隱形王者。

竺兆江小檔案
竺兆江小檔案
據傳音財報顯示，該公司2023年營業收入人民幣622.95億元，年增33.69%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣55.37億元，年增122.93%。

2023年傳音持續開拓新興市場，手機整體出貨量約 1.94 億支。根據 IDC 統計，傳音去年在全球手機市場的占有率14.0%，全球排名第三，其中，智慧型手機全球占有率為8.1%，排名第五。

傳音2023年在非洲智慧機市占超過40%，巴基斯坦智慧機市占超過40%，孟加拉智慧機市占超過30%，印度智慧機市占8.2%。大陸產業智庫「霞光社」表示，傳音在海外取得巨大成功，稱霸非洲市場的關鍵功臣，即是創辦人竺兆江。

竺兆江，1973年生於浙江。對商業的興趣始終如一的竺兆江曾稱，「小時候就對經商充滿興趣，這不僅讓我結識了各種人，也能帶來收入。」畢業後進入當時僅成立五年的「波導公司」擔任BB.Call銷售員。

短短三年，竺兆江跟著波導的崛起，一路做到波導華北地區的首席代表。然而，在2006年，竺兆江在升為波導副總經理後，其職涯出現轉折點。這時，波導手機開始出現虧損，且大陸的手機市場風向正產生新變化。

與此同時，竺兆江意識到「往外走」的重要性，並發現在3G時代到來之時，非洲卻幾乎仍是「一張白紙」，於是竺兆江離開波導，創立傳音科技，並前往非洲開疆闢土。同年8月，傳音在非洲上市第一支手機，為符合當地物價水準，該手機定價極低，儘管如此卻還是面臨慘敗。

隨後，竺兆江發揮「銷售冠軍」頭腦，發現應該要「找到他們想要什麼。」在基礎設備極度匱乏的非洲，穩定的行動訊號比手機本身更為難得。此外，當地營運業者過多且彼此不相容，因此跨通訊營運商打電話收費奇高，甚至出現「一個營運商卡插一個手機」的景象。

基於此，竺兆江認為，深度洞察當地需求的重要性，轉為深度本土化訂製路線。很快的傳音把雙卡雙待、甚至四卡四待的「怪獸機型」帶到非洲，並以極低的價格推出，解決傳音在當地面臨的「大難題」，自此站穩腳步。

此後，傳音仍持續耕耘非洲市場，在智慧手機時代，竺兆江不斷使出新招，傳音特別推出針對當地人膚色量身打造的「照相美顏」功能，並根據當地天氣炎熱或音樂喜好，推出適合的機型。

竺兆江認為，傳音「是長跑型企業，絕不會為了短期利益出賣未來」，而這也如同傳音的公司價值「Together We Can共創，共享」，不僅是口號而已，同時也是他在業界多年身體力行的出海哲學。

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