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富智康首季虧損收窄61% 預期上半年將繼續虧損

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
鴻海集團旗下手機代工廠富智康，3日公布今年第1季財報，受到消費需求疲軟等影響，虧損收窄近61%，至2,040.7萬美元。圖為廊坊富智康。（泡泡網）
鴻海集團旗下手機代工廠富智康，3日公布今年第1季財報，受到消費需求疲軟等影響，虧損收窄近61%，至2,040.7萬美元。圖為廊坊富智康。（泡泡網）

鴻海集團旗下手機代工廠富智康3日公布今年第1季財報，受到消費需求疲軟等影響，虧損收窄近61%至2,040.7萬美元（約新台幣6.7億元）， 2023年同期為虧損5,231.5萬美元。

富智康第1季營收9.9億美元，相對去年同期12.7億美元年減21.7%。目前該公司預計2024年上半年將繼續虧損，可能接近去年上半年淨損4,984萬美元。富智康股價3日下跌2.3%，收報港幣0.84元。

富智康表示，預期多項因素與上半年可能產生的虧損有關，包括消費需求疲軟，集團向一名主要客戶的銷售外，期間和其他主要客戶的銷售均有所下降。

富智康還提到，全球手機市場仍受到各種不利因素影響，包括地緣政治局勢持續緊張、整體經濟放緩及經濟復甦緩慢、能見度有限、通膨壓力、高利率、商品化和智慧手機生命周期延長等。因此目前預計第2季銷售表現將可能會繼續疲弱。

此外，其他原因包括集團未被充分利用資產及閒置資產持續造成不利財務影響、利息開支增加29.1%，至1,330萬美元，以及全球智慧手機市場飽和已有一段時間，市場自2017年年底以來充滿挑戰，市況一直持續至今年。前上述不利因素預期將其他收入改善、經營開支減少部分抵銷。

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