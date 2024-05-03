港股漲268點 連續9日收紅

香港恆生指數今天收盤上漲268點，大漲1.48%，報18475點，這已是港股連續第9天上漲。

在連漲8天後，港股今早開盤後依然呈現強勢，其中以科技股、金融股和保險股的表現不俗。阿里巴巴收盤上升4.07%，報港幣79.2元（約新台幣327元）；智慧型手機及電動車製造商小米升3.06%，報18.8元。

中資工商銀行上升1.18%、建設銀行漲0.97%，中國平安則上升4.08%，報39.55元。

今年2月，恆指曾下跌至15000點水準，其後重回16000點水準，4月底開始飆漲，至今連漲9天，每天交易金額都超過港幣千億元。

一般分析認為，港股近期所以氣勢如虹，其中一個因素是本益比（P/E）只有8.8倍，遠低於區內股市（編輯：謝怡璇）。