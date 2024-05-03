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澳智庫：陸宣傳部投資新興科技產業 塑造使用者認知

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）2日發表「中國特色的真相與現實」報告。（圖／取自ASPI社群平台X）
澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）2日發表「中國特色的真相與現實」報告。（圖／取自ASPI社群平台X）

據自由亞洲電台報導，澳洲智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發表報告稱，中國宣傳系統藉由國家投資人工智慧、手機遊戲等中國新興科技公司，獲得來自全球的使用者資料，加大對全球資訊系統的控制。

ASPI 於2日發表「中國特色的真相與現實」（Truth and reality with Chinese characteristics）報告，整理中國商業公司與中國中宣部或省級宣傳部門等宣傳部門之間的關係網絡圖。

報告指出，中國宣傳系統借由國家投資人工智慧、手機遊戲、沉浸式技術等新興科技，塑造使用者對中國大陸的認知，並透過商業公司蒐集用戶資料，以此更廣泛地控制全球資訊環境系統。

報告提到，在大陸商務部2021至2023年發布的「國家重點文化出口企業」清單上，有數10家手機遊戲公司和其產品名列其中，以便它們繼續在全球發展，推進提升中國文化軟實力的使命。

在電子商務中，大陸跨境電商平台Temu等公司大量蒐集使用者資料，並和中國宣傳系統共享。「原神」等熱門手機遊戲，由於其收集的使用者資料具戰略價值，能從大陸國家宣傳系統獲得相關的補助。

針對此次調查結果，ASPI最終提出數項建議：各國政府應向科技公司施加壓力，要求對其數位供應鏈進行徹底審查；在政策上加強對人工智慧和沉浸式科技等技術的監管；各國政府應規範資料共享方式，包括資料的生成和儲存方式；民主政府應該共同努力，深入瞭解新技術帶來的脆弱性和風險，協助數位技術生態系將技術商業化，以達到安保的目標。

使用者 投資人 電商

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