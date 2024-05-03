中國大陸20家援俄公司遭美國制裁

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國財政部昨（2）日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目，其中有20家中國大陸和香港的公司。路透指出，在華盛頓對俄羅斯的制裁中，這是迄今針對中國大陸企業最廣泛的一次行動。

美財政部表示，此次制裁是針對俄羅斯的軍工基地和生化武器計畫，以及幫助俄羅斯獲得武器或國防關鍵生產的第三國公司和個人。

制裁名單涉及國家包括亞塞拜然、比利時、中國、俄羅斯、土耳其、阿拉伯聯合大公國和斯洛伐克，領域包含衛星導航、船運和無人機採購等。

一位國務院資深官員表示，中國對俄羅斯提供物資，是美國國防部和政府高層關注的焦點，「原因很簡單，中國是俄羅斯國防工業基礎關鍵零件的主要供應商，而俄羅斯正使用這些零件對烏克蘭發動戰爭。」

俄羅斯 美國

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