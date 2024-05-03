英國能源公司殼牌 退出大陸電力市場

路透報導，有消息傳出英國能源公司殼牌（Shell）決定退出中國大陸電力市場，相關業務包括發電、交易和營銷等領域，而此項決定早已於去年底即生效。

界面新聞指，殼牌（中國）4月29日證實，「殼牌已經做出決定，自去年年底開始施行，退出在中國包括發電、貿易和營銷等在內的電力價值鏈相關業務。」

彭博引述殼牌發言人電子郵件內容稱，該公司正在有選擇地投資電力，專注於從電力投資組合中實現價值。公司將與合作夥伴和客戶共同努力，為中國的能源轉型做出貢獻。他強調，這些調整不適用於公司的電動汽車充電業務。殼牌行政總裁薩萬表示，此項決定是公司為了致力於利潤更高的業務（包括天然氣和石油業務）而努力的一部份。

江蘇電力交易中心近日發出公告稱，該交易中心受理殼牌自願註銷市場註冊的申請；同時，廣東電力交易中心亦發文稱，受理殼牌自願退出市場的申請。