英國能源公司殼牌 退出大陸電力市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
殼牌。 路透通訊社
殼牌。 路透通訊社

路透報導，有消息傳出英國能源公司殼牌（Shell）決定退出中國大陸電力市場，相關業務包括發電、交易和營銷等領域，而此項決定早已於去年底即生效。

界面新聞指，殼牌（中國）4月29日證實，「殼牌已經做出決定，自去年年底開始施行，退出在中國包括發電、貿易和營銷等在內的電力價值鏈相關業務。」

彭博引述殼牌發言人電子郵件內容稱，該公司正在有選擇地投資電力，專注於從電力投資組合中實現價值。公司將與合作夥伴和客戶共同努力，為中國的能源轉型做出貢獻。他強調，這些調整不適用於公司的電動汽車充電業務。殼牌行政總裁薩萬表示，此項決定是公司為了致力於利潤更高的業務（包括天然氣和石油業務）而努力的一部份。

江蘇電力交易中心近日發出公告稱，該交易中心受理殼牌自願註銷市場註冊的申請；同時，廣東電力交易中心亦發文稱，受理殼牌自願退出市場的申請。

廣東 電動汽車

延伸閱讀

皮尤報告：連續五年 八成美國人對大陸持負面看法

陸石油公司女CEO偷渡來台想投資移民 逐出境憂被追殺...上訴仍駁回

傅崐萁將「中國」改成「大陸」 鄭文燦：不必要

吃不懂！大陸「1平價美食」台灣狂開店 網評價酸：不會再買

相關新聞

港首季經濟增長 遠超預期

香港政府昨天公布首季經濟增長，與去年同期比上升百分之二點七，遠超過預期。經濟學者認為內需繼續是香港經濟增長的動力。同日香...

上海咖啡店達9553家 連3年冠全球

2024上海國際咖啡文化節1日開幕，開幕式上發布的「2024中國城市咖啡發展報告」顯示，2023年上海咖啡店數量達到95...

陸重點鋼企Q1獲利大跳水 業內：做好過「緊日子」的準備

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）統計指出，大陸重點鋼鐵企業第1季累計營業收入為人民幣1.49兆元（約新台幣6.7兆元），年減4...

港股大漲 進入技術性牛市

港股5月首交易日牛氣沖天，恒生指數昨（2）日意外飆漲2.5%，收18207.13點，來到八個月高點，並較今年1月低點上漲...

美再出招 削弱華為影響力 中興通訊、海康威視等也在黑名單

美國聯邦通信委員會（FCC）官員近日透露，FCC正在採取行動，目的要永久禁止華為、中興通訊、海能達、海康威視、大華股份等...

4月百城 新房價格漲 二手房價跌

4月，中國主要城市房地產市場仍在調整，新房和二手房價走勢有所差異。根據大陸中指研究院5月1日發布的數據顯示，4月份中國百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。