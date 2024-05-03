港股大漲 進入技術性牛市

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
港股反彈。 (新華社)
港股反彈。 (新華社)

港股5月首交易日牛氣沖天，恒生指數昨（2）日意外飆漲2.5%，收18207.13點，來到八個月高點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。至於A股因五一小長假休市。

華爾街見聞報導，國泰君安證券指出，4月以來，恒生指數表現亮眼，遠超美股，這在很大程度上表明市場在重新定價美國貨幣政策的同時，也開始在重新定價大陸經濟的表現，並表現在陸港股市上。

香港股市近期概況
香港股市近期概況

國泰君安分析，北京在五一小長假前一天，宣布放鬆非核心區域的住房限購引發市場的關注，房地產類股也出現久違的行情，而五一小長假的旅遊數據無疑會得到更多的關注。總體而言，投資者對於港股的信心有明顯的上升，而推升這一輪港股行情的，主要是南下資金，由於港股近期表現出色，一些海外資金也開始出現加碼。

華贏東方研究部董事李慧芬表示，市場對美國聯準會降息預期一直推遲，或令此前流向美股的資金，回流到大陸及香港股市。

港股近期漲最兇的就是科技股，大陸AI概念股龍頭商湯科技昨日大漲36%，短短八個交易日累計上漲高達160%，主因商湯日前發表最新版本的「日日新SenseNova」生成式人工智慧模型；另外，昨天蔚來漲20%，美團漲8.7%，京東漲4.8%，騰訊漲3.8%，阿里巴巴漲2.3%，小米集團漲1.8%。

受到北京放鬆房市限購政策影響，香港地產股走高，萬科企業漲12%，龍湖集團漲9%。金融股也強勁上揚，滙豐控股漲3.3%，香港交易所漲2.2%。

彭博行業研究策略師Marvin Chen表示，鑒於美國聯準會政策前景仍不確定，港元與美元掛鉤帶來的匯率穩定性可能成為香港市場的催化劑，資金可能會從日本這類貨幣貶值壓力較大的市場中撤出。

澎湃新聞報導，華福證券認為，不僅港股市場上漲，近期包括A股、台灣市場均有不錯表現，大陸基本面持續向好是背後的核心驅動因素，當前大陸經濟正處於溫和復甦階段，隨著經濟內生動能的不斷修復，預計後續將會延續回升向好的趨勢。

平安證券認為，港股上漲的核心動力來源於資金面的改善，由於本輪流入港股的資金或以交易型資金為主，其對沖、交易的目的性更強，主要為了規避近期美股、日股的回檔風險，加上港股仍在估值底部，顯示港股配置時機已到。

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