北京國際車展 專家：新能源汽車三大未來趨勢

時隔四年再度回歸的北京國際汽車展覽會，在「五一」假期首日迎來大批參觀者。專家稱，觀察發現，此次北京國際車展透露新能源汽車三大未來趨勢：包括從電動化轉為智能化、豪華車品牌加入戰局、補能（充電或換電）便捷性成為消費者購車的重要考量。

中新社報導，第一個趨勢，中國新能源汽車產業從以電動化為標誌的「上半場」，轉入智能化為標誌的「下半場」。今年北京國際車展上，多家車企將發展智能網聯新能源汽車和促進汽車產業高端化、智能化、綠色化升級當做公司的主要發展方向。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，過去很多車企在宣傳新能源汽車時主要側重續航里程。如今大多數新能源汽車的續航里程都已達到或超過500公里。為了繼續吸引潛在消費者，車企紛紛改進智能車載系統，提升用戶體驗，讓用戶的出行變得更加智能便捷。

第二，豪華汽車品牌加速佈局新能源。應對行業巨變，豪華汽車品牌也殺入新能源賽道。在此次的北京車展上，勞斯萊斯、賓利、路特斯、蘭博基尼（藍寶基尼）等頂級奢侈汽車品牌，也帶來了自家最新的新能源產品。張翔指出，豪華車通常具有較大排量、較重車身以及高油耗等特點，繼續生產這些大排量車型可能難以滿足歐盟等經濟體對平均油耗的要求，從而無法獲得上市許可或影響銷售。規則倒逼之下，豪華車企需要將傳統的內燃機汽車轉型為雙動力或新能源汽車。

第三，補能（充電）技術之爭愈發激烈。隨著新能源汽車的普及，補能的便捷性和效率已成為消費者選購車輛時的重要考量因素。在蔚來展台的換電站前，不少人圍觀換電機器人完成換電全過程。在此次北京車展上，路特斯集團CEO馮擎峰還與蔚來汽車創始人、董事長、CEO李斌共同宣布，路特斯與蔚來正式達成充換電戰略合作。路特斯的加入，進一步擴大了換電的補能陣營。