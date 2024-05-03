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上海咖啡店達9553家 連3年冠全球

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海的咖啡館全球第一。圖為位為外灘的「無聲咖啡館」。（新華社）
上海的咖啡館全球第一。圖為位為外灘的「無聲咖啡館」。（新華社）

2024上海國際咖啡文化節1日開幕，開幕式上發布的「2024中國城市咖啡發展報告」顯示，2023年上海咖啡店數量達到9553家，連續3年成為全球咖啡店最多的城市。

中新網報導，報告指出，上海也是外資咖啡企業最集中的中國城市，以2056家外資咖啡企業領先全中國。上海交通大學媒體與傳播學院副院長徐劍表示，上海已成外資咖啡企業「兵家必爭之地」。

上海連續3年成為全球咖啡店最多的城市，自2021年6913家開始，2022年8530家，2023年則是9553家。

徐劍還介紹，中國本土品牌的創新，帶動全球咖啡產業面向中國市場開發「東方的味道」，「我們看到茶和咖啡這樣一個組合，已經成為中國咖啡市場一個最為亮眼的場景，包括鐵觀音拿鐵、烏龍茶拿鐵、茉莉花拿鐵，甚至包括醬香拿鐵，已經成為2023年中國咖啡市場一個非常有趣的圖景。」

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