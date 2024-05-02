港股大爆發！恒生指數站上18000點

港股2日強勢大漲2.5%收在18207.13點，這是香港恒生指數連續八個交易日上漲，且站穩18,000點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。尤其2日恒生科技指數大漲4%，開啟「大牛」模式。

澎湃新聞報導，汽車、地產、軟體、生物醫藥、消費等類股2日表現強勢，AI龍頭商湯大漲30%，蔚來漲20%，零跑汽車漲約15%，小鵬汽車漲8%；萬物雲、萬科企業漲10%；此外，康希諾生物漲18%，阿里健康、京東健康雙雙漲超過10%，美團漲近9%。

有分析指出，今年來南下資金淨流入港股市場明顯提速，前四個月累計流入規模達2,135億港元，遠高於2022年、2023年同期資料，這是近期港股市場走強的重要原因。另外，開年以來優化跨境互聯互通機制、促進兩地資本市場協同發展的政策利多不斷推出，進一步催化港股行情短期快速上行。

AI龍頭商湯科技2日再度大幅走高，上漲36%收在1.66港元/股，創本輪反彈新高，最新市值556億港元。值得注意的是，最近的6個交易日，該股有3個交易日漲幅超30%，累計大漲172%。

消息面上，在2024北京車展上，商湯絕影攜系列原生態大模型及相關產品矩陣亮相，首次展示面向量產的端到端自動駕駛解決方案UniAD的道路測試表現，同時還帶來了以多模態場景大腦為核心的AI大模型座艙產品矩陣以及全新座艙3D交互演示。

北京在五一小長假前一天，宣布放鬆非核心區域的住房限購引發市場的關注，房地產類股也出現久違的上漲行情。

法人預估，預計一、二線城市將持續鬆綁樓市，後續供給端政策可能的方向包括重點城市去庫存，全國範圍內盤活庫存資產，需求端政策方面地方政府自主調整限制性政策步伐預計將加快加大，有利於對地產的信心恢復。

彭博行業研究策略師Marvin Chen表示，鑒於隔夜會議後美國聯準會政策前景仍不確定，港元與美元掛鉤帶來的匯率穩定性可能成為香港市場的催化劑，資金可能會從日本這類貨幣貶值壓力較大的市場中撤出。