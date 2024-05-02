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星巴克股價大跌15% 中國市場銷售重挫

中央社／ 台北2日電
星巴克發布的業績出現2020年以來首次下滑，中國市場銷售額重挫11%。路透
星巴克發布的業績出現2020年以來首次下滑，中國市場銷售額重挫11%。路透

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）的美股股價今天大跌15.88%，股價創近2年以來新低，市值一夜蒸發逾新台幣5000億元。此前，星巴克發布的業績出現2020年以來首次下滑，中國市場銷售額重挫11%。

綜合路透社、財聯社、每日經濟新聞報導，星巴克股價今天在美股閃崩，一度大跌近18%。終場下跌14.05美元收74.44美元，重挫15.88%，市值一夜蒸發了159.15億美元（約新台幣5176億元），總市值跌破1000億大關，僅餘843.18億美元。

星巴克稍早發布第1季（第2財季）財報顯示，該公司銷售額自2020年以來首次出現下滑，比去年同期下降4%，而分析師預計將成長1.46%。星巴克第1季淨營收85.6億美元，分析師預期91.3億美元；調整後每股收益0.68美元，分析師預期0.80美元。

其中，美國門市銷售額年減3%，市場預期為上升2.31%；中國門市重挫11%，市場預期為下降1.64%。

另外，星巴克將全年營收成長預期調降至低個位數，並暗示調整後每股盈餘可能持平。

有分析師指出，星巴克公布的業績，可能是迄今為止所有大公司中最糟糕的。隨後，摩根大通將星巴克目標價從100美元下調至92美元，德意志銀行將星巴克評級調降至持有，同時至少12家券商調降了星巴克目標價。

報導指出，星巴克因為厭倦通貨膨脹的美國消費者需求持續疲軟而調降年度預期，而中國經濟復甦慢於預期。去年的價格上漲迫使顧客放棄咖啡館和餐館，轉而在家喝咖啡，這損害了星巴克等連鎖店的業務。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師加吉烏洛（Danilo Gargiulo）在一份報告中寫道：「星巴克股價從去年11月初期拉回到目前，無法阻止客源流失，加上中國宏觀經濟和競爭環境惡化，可能意味著長期挑戰，而且看不到曙光」。

星巴克執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）在財報電話會議上表示，「許多顧客在選擇在哪裡花錢以及如何花錢變得更加謹慎，特別是在大多數刺激性儲蓄已經花完的情況下」。

他補充說：「我們看到這種情況在這一季出現，顧客們在外地食物和在家食物之間進行權衡」。

傑富瑞（Jefferies）分析師巴瑞許（Andy Barish）評論星巴克的最新財報稱，這是一個明顯的失誤，目前還看不到簡單的解決方案。「該公司和投資者面臨的問題是，這些挑戰是關於品牌、相關性和競爭力的暫時性問題，還是更長期的問題，尤其是在中國」。

咖啡館 星巴克

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