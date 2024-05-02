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港股收復18000點 連續8日收紅

中央社／ 台北2日電
港股示意圖。 （中新社）
港股示意圖。 （中新社）

香港恆生指數今天收盤上漲2.5%，報18207點，收復18000點關卡，連續8個交易日收紅。其中，來自中國大陸的科技股、新能源汽車股帶頭大漲。港股自1月22日14794低點迄今已大漲22%。

綜合新浪財經、香港經濟日報等陸港媒報導，港股今天在5月首個交易日平盤開出後一路上攻，早盤一度來到18201點。午盤後仍在高位震盪，收盤報18207點，上漲444點，漲幅2.5%，再創今年新高，連續8個交易日收紅。

恆生科技指數今天大漲4.45%，報3865.48點；恆生國企指數也上漲2.60%，報6437.09點。

港股今天由來自大陸的科技、新能源汽車股帶頭上攻。此前發表「日日新5.0」AI大模型的商湯科技大漲36.07%，連續8個交易日收紅，累計漲逾1.6倍；新能源汽車股因為銷售數字亮麗也跟漲，蔚來汽車大漲逾20%。

美國聯準會1日決議利率保持在5.25%至5.5%高點，再度延後降息。中新網報導引述華贏東方研究部董事李慧芬表示，市場對降息預期一直推遲，或可令此前流向美股的資金，回流到陸股及港股。

此外，從大陸流入港股的南向資金4月累計淨流入港幣803.6億元（約新台幣3343億元，下同），連續兩個月淨流入規模逾800億元。市場盛傳中國國資進場護盤。

德邦證券研報指出，近期港股表現亮眼，主要源於估值性價比抬升及政策支持兩大因素。相較美日股市，港股在全球市場尤其是亞太市場中的性價比凸顯。即便是經歷這一波上漲，恆指與恆生科技指數的近10年本益比歷史分位數仍然只有19.5%和15.5%，在全球主要股指中處於最低水準。

香港經濟日報盤後分析稱，港股守住俗稱牛熊分界線的250天線（現處於17693點），今天再上漲，已凸顯強勢；大盤即使要回調，也會是跌完再升格局，恆指上看19500點並非不可能。但連續8日上漲近2000點，RSI指標頂背離，相信明天不跌，下週也要跌。18200點至18300點是短期反彈阻力區。

恆生指數 港股 香港

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