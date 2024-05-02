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中國大陸持續擴大電動車產能 將加速落後企業退出

中央社／ 台北2日電
觀眾在曼谷舉行的泰國國際車展上參觀比亞迪e平台3.0。新華社
觀眾在曼谷舉行的泰國國際車展上參觀比亞迪e平台3.0。新華社

中國持續加大電動車產能，並祭出各種政策鼓勵民眾換車、擴大市場需求。中國國家發展和改革委員會（發改委）表示，為支持骨幹企業壯大發展，接下來將加速落後企業和產能退出，推動優化重組。

中國受到來自歐美「產能過剩」的批評，並未影響官方持續支持相關產業發展的方向。中國國家發改委主任鄭柵潔日前表示，將採取更多務實舉措，支持新能源汽車產業發展。

據中新網、21世紀經濟報導，發改委於1日發布長文強調，今年以來，中國新能源汽車持續保持快速發展趨勢，呈現「供需兩旺」的蓬勃生機和旺盛活力。第1季中國新能源汽車產銷量分別達到211.5萬輛和209萬輛，分別年增28.2%和31.8%。

這篇文章指出，為了支持新能源汽車產業高品質發展，正抓緊研究完善有關政策措施，重點推進三方面的工作。

首先是「推進產業優化升級」，以科技創新推動產業創新，引導企業持續加強研發投入和技術創新，促進動力電池、智慧駕駛等技術研發創新，提升整車和零組件標準化水準。

同時，要促進新能源汽車骨幹企業發展壯大，加速落後企業和產能退出，推動新能源汽車企業優化重組。並且將全面取消製造業領域外資准入限制措施。

第二是「更好滿足消費需求」，具體措施包含以舊換新行動、2024年新能源汽車下鄉活動等，持續擴大市場規模，滿足高品質新能源汽車使用需求。

第三則是「加快基礎設施建設」，加強新能源汽車與能源電力、基礎設施等行業的統籌協調。加快構建高品質充電基礎設施體系，大力推動老舊社區、公路沿線、農村地區等重點區域充電設施建設，加快建設以快充為主的公共充電設施，提升高速公路服務區等節假日充電保障能力。

發改委並稱，中國新能源汽車產業的快速發展，在滿足中國民眾更高品質生活需求、推動經濟高品質發展的同時，「也為豐富全球產品供給、應對氣候變化、推動綠色低碳發展作出了積極貢獻」。

電動車

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