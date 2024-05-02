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北京鬆綁住房限購 上海、深圳有望跟進放寬

中央社／ 北京2日電

北京市住建委宣布鬆綁住房限購後，中國專家認為，北京房地產調控是全中國最嚴格，這次調整鬆綁，預計上海、深圳類似的政策也會在近期實施。

北京市住建委4月30日發布「關於優化調整本市住房限購政策的通知」，指出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在北京擁有兩套住房的北京籍居民家庭、在北京擁有一套住房的京籍單身人士、在北京擁有一套住房且連續五年在京繳納社保或個稅的非北京籍居民家庭和單身人士，在五環外新購買一套住房。

證券時報引述中原地產首席分析師張大偉指出，北京這次政策力度非常大，是最近半年來北京第8次寬鬆政策，力度相當於給所有符合條件的人多一次購房資格。

張大偉進一步指出，北京房地產調控依然屬於中國最嚴格，此次北京釋放五環外限購鬆綁後，預計其他一線城市最近也會同步，後續全國性政策繼續寬鬆是趨勢。最近幾天，已超過11個城市公布各種購房支持政策，最近 中國會有一輪政策寬鬆。

鏡鑒諮詢創始人張宏偉認為，北京三種方式定向寬鬆樓市限購措施，開啟京滬深一線城市在限購政策上對郊區樓市放鬆購房資格、去庫存的先河。預計上海、深圳類似政策很快會實施。

中國房地產市場低迷，各地陸續調整政策，其中北京從2023年下半年以來已累計公布8次政策調整。

2023年9月1日，北京執行「認房不認貸」；2023年12月14日，北京首套房首付比例降至3成；2024年2月6日，北京通州區「雙限」政策鬆綁；2024年3月27日，北京取消「離婚家庭三年內不得購房」限制。

2024年4月8日，北京公積金貸款額度最高可多貸人民幣40萬元（約新台幣176萬元）；2024年4月17日，購買改造後的老舊小區公積金貸款年限增加；2024年4月22日，離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京市無成套住房，執行首套房信貸政策；2024年4月30日，北京放鬆五環外限購。

北京 單身 房地產

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