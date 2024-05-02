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首爾查大陸跨境電商兒童玩具 部分產品有害物質超標

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
韓國首爾市政府過去一個月調查跨境電商平台兒童玩具，圖為大陸跨境電商平台全球速賣通銷售頁面。（圖／取自全球速賣通官網）
韓國首爾市政府過去一個月調查跨境電商平台兒童玩具，圖為大陸跨境電商平台全球速賣通銷售頁面。（圖／取自全球速賣通官網）

據韓聯社報導，韓國省爾市政府2日表示，在對中國跨境電商銷售的兒童玩具和文具進行安全性調查後，發現部分商品存在有害物質含量嚴重超標問題。

結果顯示，大陸跨境電商平台全球速賣通銷售的2款兒童彩色黏土被檢出國內禁用的甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）和甲基異噻唑啉酮（MIT），其中一款商品硼含量超標39倍；部分兒童玩具板鉛含量超標158倍；在12色彩色鉛筆中，有10種顏色的鋇含量最高超標2.3倍。此外，金屬玩具車因邊角設計鋒利尖銳，物理安全性能檢測結果不合格。

根據香港東方日報報導，首爾市政府3月檢查全球速賣通銷售的31種兒童和生活用品，發現其中8種產品所含的有害物質遠超南韓國家標準，也有不少物理安全性不達標的產品。

據韓聯社3月報導，首爾市政府對此發布海外跨境電商平臺消費者保護對策，從4月底開始為期一個月的時間，每周對兒童玩具、文具、飾品和皮貨等商品進行安全檢查並公布結果，同時設立消費者投訴中心，與相關政府部門合作應對，並要求各家平台營運商公開賣家資訊等。

超標 電商

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