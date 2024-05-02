港媒：中共三中全會聚焦化解房市地方債

中共第20屆中央委員會第三次全體會議將於7月召開，有港媒分析，中共將會在這次會議上聚焦解決低迷的房市及地方債務問題。

星島日報今天發表社論表示，自中國大陸改革開放以來，歷屆三中全會大多涉及經濟及社會改革發展等重大決定，因此這次三中全會令人憧憬北京中央將會推出重大改革政策，為當前經濟問題提出解決方案，還為未來5至10年經濟發展方向定調。

社論指出，本屆三中全會一拖再拖，估計與當前內外形勢嚴峻有關；大陸疫後經濟復甦遇上諸多困難，樓市低迷、地方政府債務嚴重、內需疲弱、企業信心不足，而外部環境複雜，美國對中國科技「卡脖子和脫鈎斷鏈」動作頻仍，影響到外企對中國投資的信心。

社論認為，本屆三中全會肯定要解決房市低迷問題，因房價持續下跌，不但給經濟復甦帶來壓力，也令新房滯銷，以致房企陷入債務危機。

此外，民眾擔心房價下跌令身家縮水，以致對房市卻步，也對經濟前景不感樂觀，進而不願消費，拖累經濟復甦。

社論表示，剛結束的政治局會議對房市的表述出現重大變化，強調平衡房市供求關係，重點在於消化存量房和優化增量房的措施，這意味著房市政策將會有重大調整。

據分析，本屆三中全會另一亟需迫切處理的問題是財稅體制改革。

社論表示，大陸於1994年實施分稅制改革，地方分擔80%開支，卻只獲得40%稅收收入。因此，近年各地大興土木，本可通過賣地收入幫補收入，可是房價下跌，賣地收入大減，影響財政支出。

據指出，大陸地方政府自2015年只能靠舉債來獲取基建及經濟發展的資金，導致債務由2015年人民幣1兆元（下同，約新台幣4兆4970億元）急升至去年逾40兆元。

社論認為，地方政府一旦違約，將會衝擊銀行體系。因此，政治局會議提出要深入實施地方政府債務風險化解方案，顯然是希望通過財稅制度改革，為地方政府尋求穩定收入來源。

此外，三中全會也會推行政策，破除當前科技和產業創新的體制障礙，希望帶動新質生產力發展。