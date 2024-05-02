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萬科努力還債 創辦人王石放棄逾4400萬年退休金

中央社／ 上海2日電

中國房市低迷，房企「模範生」萬科也陷入流動性危機。繼萬科董事會主席郁亮自願減月薪至人民幣1萬元後，創辦人王石也表示放棄每年逾1000萬元退休金（逾新台幣4400萬元）。

澎湃新聞報導，在4月30日召開的萬科股東大會上，萬科總裁祝九勝對投資者透露，在現金流緊張的背景下，王石已自願放棄千萬退休金，與公司共度艱難時刻。

王石是萬科創始人，今年73歲。他在2017年6月底卸任萬科董事會主席之位，正式交棒郁亮。同日，萬科集團發布公告，為充分肯定王石過去33年對公司作出的不可替代的貢獻，委任王石為萬科董事會名譽主席。

報導指出，王石作為萬科的董事會名譽主席，但並不參與公司治理。他曾在參與節目錄製時表示，這個身分的退休金加起來1000萬出頭。

2021年下半年以來，受房地產市場下行影響，房企違約風險進一步蔓延。萬科也自今年3月以來遭遇信用評等下調、股債雙殺的境況。

根據萬科發布的2023年年報，2023年萬科實現營業收入4657.4億元，年減7.6%；歸屬於上市公司股東的淨利潤121.6億元，年減46.4%。萬科在手貨幣資金998.1億元，可覆蓋一年內到期有息負債。

年報顯示，自報告披露之日起，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍自願領取月薪稅前1萬元。2023年在萬科集團全職工作的8位董事、監事、高級管理人員自願放棄2023年度獎金。

4月30日，萬科召開2023年度股東大會，郁亮表示，公司已制定瘦身健體一攬子方案，未來兩年削減付息債務1000億元以上，未來5年付息負債總規模要降一半以上。後續，除了綜合住區開發、物業服務、租賃公寓3大優勢主業外，萬科將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。

月薪 財務 退休金

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