成都世園會 台蘭花商機大

「這次來成都，除了帶著珍稀蘭花品種參加世園會，更重要的是考察市場。」近日，台灣蘭花育種者協會會員廖欽專在成都受訪表示，近年來大陸對台灣蘭花品種的引進需求很大，兩岸花卉產業合作前景廣闊。

中新社報導，2024年成都世界園藝博覽會於4月26日在成都開幕，將持續至10月底。在中華園藝展區，台灣蘭花育種者協會展園薈萃了腋唇蘭、棒葉指甲蘭、無葉蜘蛛蘭等諸多珍稀蘭花品種，多數由協會會員從台灣帶來。

廖欽專介紹，台灣的蘭花育種產業較發達，早年主要外銷歐美、日本。進入21世紀後，大陸的蘭花需求量逐年上升，尤其是近年來對蘭花品種的需求呈爆發式增長，品種引進成為重點，這與經濟發展帶來的生活水平提高有很大關係。

廖欽專說，在此背景下，兩岸的花卉業者正在探索更加穩健、成熟的產業合作模式。以蘭花為例，台灣蘭花育種者協會將品種授權給大陸花卉企業生產，雙方合作，從而滿足大陸市場的多樣化需求。

此次來到成都，廖欽專的重點正是市場考察，尋找本土花卉企業進行長期合作。他認為成都老百姓對生活品質的要求較高，而本土蘭花（尤其是蝴蝶蘭）產量並不大，這是一個巨大的市場。

雖來川不到一周，但考察已初見成效。他表示，陽光充沛的攀枝花、西昌等地較適宜蘭花生長，希望未來能協助本地業主把台灣蘭花品種引進來，從而滿足四川市場多樣化需求。

談及如今大陸亦有不少花卉企業開始做蘭花品種育種，廖欽專說，台灣育種者樂觀其成，品種育種需要創意，也要結合本地消費者的需求以及栽培條件、運輸條件、氣候耐性，所以本地育種肯定是趨勢。他透露，台灣蘭花育種者也正嘗試在大陸沿海地區建立小型基地，進行本地育種。