比亞迪銷量連二月逾30萬輛 上月增49%

大陸主要新能源車企昨（1）日相繼公布4月交付成績單，其中電動車巨頭比亞迪延續前月氣勢，銷量達31萬3,245輛，年增49%。另外，在造車新勢力方面，華為鴻蒙智行全車系交付新車29,632輛，蟬聯新勢力冠軍寶座。

大陸主要新能源車廠4月銷量

而「蔚小理」則表現不一，理想汽車4月交付25,787輛領跑，僅年增0.4%，且按月倒退11%；蔚來交付超過15,000台，年增134.6%；小鵬汽車4月交付未破萬，但年增33%。

由於小米汽車發布首款中大型純電超跑SU7，3月底正式加入大陸新能源車市大戰，同時小米SU7還祭出起售價僅人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元）的低價策略，這也導致進入4月後，大陸新能源車市升級成一場更為激烈的價格和新車款大戰。

據最新資料顯示，自4月3日首次交付起，小米汽車4月已完成交付7,058台。

此次也是比亞迪繼3月後，連續第二個月銷量恢復到30萬輛大關以上。此外，比亞迪4月海外銷售新能源乘用車總計41,011輛。今年以來，比亞迪累計銷量達93.95萬輛，年增23.24%。

在傳統車企方面，上汽集團1至4月銷售新能源汽車28.5萬輛，年增率超過35%。吉利汽車4月純電動汽車銷量30,892輛，年增16%。廣汽埃安4月全球銷量28,113輛，年減31%。

大陸乘聯會近日稱，4月車市恢復緩慢，整體車市仍延續3月底的觀望態勢。各企業價格及優惠政策調整動作頻繁，但效果有限，直至月中終端人氣仍未恢復至3月同期水準。

業內分析，從目前數據來看，各家車企表現不一，但整體按年比較走升、按月比較呈現下降趨勢。隨4月北京車展開幕及新品牌、新車型發布活動的啟動，市場開始進入新產品密集發布期，消費者關注度提高，5月車市有望回溫。