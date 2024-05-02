比亞迪銷量連二月逾30萬輛 上月增49%
大陸主要新能源車企昨（1）日相繼公布4月交付成績單，其中電動車巨頭比亞迪延續前月氣勢，銷量達31萬3,245輛，年增49%。另外，在造車新勢力方面，華為鴻蒙智行全車系交付新車29,632輛，蟬聯新勢力冠軍寶座。
而「蔚小理」則表現不一，理想汽車4月交付25,787輛領跑，僅年增0.4%，且按月倒退11%；蔚來交付超過15,000台，年增134.6%；小鵬汽車4月交付未破萬，但年增33%。
由於小米汽車發布首款中大型純電超跑SU7，3月底正式加入大陸新能源車市大戰，同時小米SU7還祭出起售價僅人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元）的低價策略，這也導致進入4月後，大陸新能源車市升級成一場更為激烈的價格和新車款大戰。
據最新資料顯示，自4月3日首次交付起，小米汽車4月已完成交付7,058台。
此次也是比亞迪繼3月後，連續第二個月銷量恢復到30萬輛大關以上。此外，比亞迪4月海外銷售新能源乘用車總計41,011輛。今年以來，比亞迪累計銷量達93.95萬輛，年增23.24%。
在傳統車企方面，上汽集團1至4月銷售新能源汽車28.5萬輛，年增率超過35%。吉利汽車4月純電動汽車銷量30,892輛，年增16%。廣汽埃安4月全球銷量28,113輛，年減31%。
大陸乘聯會近日稱，4月車市恢復緩慢，整體車市仍延續3月底的觀望態勢。各企業價格及優惠政策調整動作頻繁，但效果有限，直至月中終端人氣仍未恢復至3月同期水準。
業內分析，從目前數據來看，各家車企表現不一，但整體按年比較走升、按月比較呈現下降趨勢。隨4月北京車展開幕及新品牌、新車型發布活動的啟動，市場開始進入新產品密集發布期，消費者關注度提高，5月車市有望回溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言