大陸車企價格戰正酣 經銷商叫苦恐重新洗牌

大陸車企價格戰正酣，汽車經銷商受到衝擊更甚，利潤大幅下降成為業內的共同情景，讓許多業者叫苦連天。不過大陸汽車經銷商四川啓陽集團董事長王麒對本報指出，價格戰對經銷商而言會是一種重新洗牌，考驗經銷商在新時代下突出的管理能力與服務能力。這意味經銷商面臨生死存亡之戰。

「2023年，我們關掉了六家店，虧損了（人民幣）2,500萬元。」大陸一家汽車經銷商負責人透過經濟觀察報表示，關閉門店、收縮業務線，成了汽車經銷商實現減虧的重要手段。

中國汽車流通協會此前發布《汽車經銷商投資人調查報告》指出，在接受調研的27家經銷商集團（含大型、中型、小型集團）中，近三成受訪集團未能在2023年實現盈利（處於虧損或盈虧持平狀態），近半數集團盈利下滑，只有24%的集團實現盈利增長。數據顯示經銷商在價格戰中經營慘澹。

但王麒認為，對於大陸車市正烈的價格戰，作為同時面對車廠與消費者的經銷商來看，雖然是挑戰，但其實背後充滿機遇：價格的下降代表車廠更有效率控製成本，同時對消費者也有利，因為能用較少的錢買到優秀質量且種類多元的產品，這種狀況下能「倒逼」生產商研發更好的技術、對於產業鏈作最有效率的控制，同時使經銷商提供最好的服務。

就經銷商而言，王麒表示，過去大陸在販售汽車更多的是一種傳統的4S店模式（指整車銷售「Sale」、零配件「Sparepart」、售後服務「Service」、訊息反饋「Survey」等四項服務合一的店），更多是等客人上門。但現在則是引進數位方法，包括直播，或是讓消費者能通過自媒體瞭解、VR看車等。