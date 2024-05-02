大陸4月百城新屋房價微漲
大陸房產調研機構中指研究院發布最新數據顯示，4月百城銷售均價中，新房均價月漲0.27%、年漲1.08%；二手房月跌0.75%，已連續24個月按月下跌，年跌5.38%。外界認為民眾購房信心與預期仍尚未恢復。
調查顯示，大陸百城城市新房平均價格為每平方公尺人民幣16,355元（每坪約新台幣24.33萬元）。其中有41個城市按月上漲，34個城市按月下跌，25個城市持平。
此外，在租房部分，此前該機構發布重點50城租賃均價普通住宅較上期下跌0.29%。顯示重點城市4月住房租賃需求有所回落，租金按月下跌。
銷售方面，中指研究院數據顯示，今年前四月，百強房企銷售總額為人民幣1.2兆元，年增率下降但降幅較上月收窄；另一家機構克而瑞統計，百強房企前四個月實現銷售操盤金額約人民幣1.1兆元，年減46.8%，降幅收窄0.7個百分點。
百強房企銷售不佳也與供求低迷有關。克而瑞稱，4月重點30城新房供應量按月、按年比較齊跌，成交量月減17%、年減43%，與第1季均值相比增長13%；前四月成交量累計年減47%，降幅收窄1個百分點。
此外，4月重點城市土拍明顯降溫，如上海4月土拍整體熱度有所下降，六宗地塊中三宗封頂搖號，一宗溢價，二宗底價；杭州於4月29日出讓中五宗土地，最終四宗成交，一宗提前終止。
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