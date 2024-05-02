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上海豪宅夯 頻見「日光盤」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期上海多個豪宅項目出現「日光盤」被搶售一空，給市場帶來希望，認為房市有望好轉。不過專家認為，上海豪宅的買盤已經快被消化完，對於房市帶動作用有限。

所謂「日光盤」，是指某個建案在開售當天就被搶購一空的現象。位於上海徐匯濱江板塊的「香港置地啓元」上月29日搖號選房，該樓盤項目均價高達每平方公尺人民幣17.8萬元（每坪約新台幣265萬元），全套均總價超過人民幣5,000萬元，最貴物件總價高達人民幣1.28億元，儘管開價高，售罄只用了二小時。

第一財經引述上海中原地產資深分析師盧文曦說法，最近一周，上海豪宅成交強勢再起，成交前十榜單中，高價房產品有三個，也帶動全市均價回到高位。不過，由於市場供應節奏快，在這一輪集中消耗後，豪宅購買力將現減退跡象。

展望後市，兩岸房產專家蔡為民對本報表示，如果從買賣方角度來觀察，近期都是投資客在拋售，導致住宅市場大量浮額出現，因此價位下調，但經過這兩年，投資賣盤已經消耗得差不多，接下來都是剛性需求的自用者入場購屋。因此判斷上海樓市在下半年的房價會回穩。

近期上海多個豪宅開盤售罄訊息引起市場關注與熱議：上海新天地板塊的中海·順昌玖里3月28日開盤，憑總銷金額約人民幣196.5億元的成績，刷新大陸樓市開盤紀錄；上海陸家嘴豪宅「濱江凱旋門」4月18日開盤售罄，總價人民幣1.1億元「樓王」開場即被選購，單日收金人民幣70.27億元；上海黃浦濱江「融創濱江壹號院二期」4月21日再度售罄。

新京報此前分析，上海這波豪宅熱銷的行情原因在於豪宅產品供應多，再加上新房與二手房價格倒掛、上海豪宅購買力釋放等因素所致。

上海 人民幣 光盤

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