杭州大範圍開放「智能網聯」車輛測試區 可服務超過千萬人
就在特斯拉爭取在中國大陸自動駕駛落地之際，浙江省杭州市開放全市八城區和桐廬縣作為智能網聯車輛測試應用區域。
據中新社報導，星期三（5月1日）起，杭州正式開放全市八城區（上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、餘杭區、臨平區、錢塘區）和桐廬縣共計3474平方公里作為智能網聯車輛測試應用區域，實現全市建成區全覆蓋，服務人口超1000萬人。
與此同時，杭州提出將推進道路基礎設施智能化改造升級，實現全市信號機及交通標誌標識聯網率95%以上，升級支持5G-A基站3000個以上，全力創建國家智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市。
同日，《杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例》正式施行。杭州成為中國大陸首個為智能網聯車輛上路立法的省會城市，也是中國首個為低速無人車立法的城市。
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