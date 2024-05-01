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中共政治局會議宣示經濟措施 專家多認為政策難變

中央社／ 台北1日電

中共政治局昨天召開會議，提出一連串經濟政策新宣示，外籍專家看法分歧。有專家表示，7月舉行的中共20屆三中全會可能提出刺激內需措施。但更多專家認為，昨天的會議內容顯示，中國政府及官員將在很大程度上堅持現行經濟政策。

華爾街日報今天報導，中國在經濟成長乏力之際，發出了將開展一波新行動以重振成長的訊號，顯示出中國政府最高領導「越來越擔心這個世界第二大經濟體的前景」。

報導指出，昨天舉行的中共政治局會議，暗示將進一步降低借貸成本，並為房市提供新幫助。同時宣布推遲已久的中共20屆三中全會將於7月召開，而會議的推遲曾引發外界對中國政府經濟管理的不安情緒。

這項報導直指，中國經濟在今年表現尚可的開局後正在走軟，製造業和服務業活動減弱，規模以上工業企業利潤大幅下降。圍繞貿易、外商投資以及勞動力萎縮及高齡化的更嚴峻挑戰，正為中國經濟長期前景蒙上陰影，特別是中國房市曠日持久的低迷仍是一大拖累。

同時，昨天的中共政治局會議警告，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，顯然是指全球地緣政治和經濟摩擦日益加劇。除了烏克蘭及中東的戰爭帶來的干擾，隨著中國加緊投資製造業以提振經濟，掀起的洶湧低價出口商品浪潮，正日益面臨抵制。

新加坡國立大學東亞研究所客座教授郝福滿（BertHofman）認為，政治局會議內容表明，7月的中共20屆三中全會可能會提出刺激內需的措施。同時，中國需要在長期目標上對稅收、財政政策及社會保障方面進行更廣泛的改革，以確保經濟成長得到更平等分享。

但根據報導，其他經濟學家認為，中共政治局會議的內容是訊號，代表官員們打算在刺激措施和經濟管理方面，大體上堅持過去兩年來所採取的慎重做法，這與多年前大膽得多的舉措形成鮮明對比。

這些經濟學家指出，尤其是中國政府一直不願果斷地將中國經濟的成長引擎，從投資轉向更多的消費。官員們認為，擴大消費可能會造成浪費，而且這與他們將中國重塑為「科技和製造業強國」的目標不符。

專注於中國問題的獨立研究公司Hutong Research的共同創辦人封楚誠直指，昨天中共政治局會議的內容，重複了中共近幾個月來各種經濟宣示中的關鍵內容，代表中國政府將在很大程度上堅持現行政策。

報導並針對中共20屆三中全會拖延甚久才召開指出，一些專家認為，這可能反映黨內領導層對經濟政策存在分歧，也可能反映了中國政府需要應對的經濟挑戰十分嚴重。郝福滿更直指，這也可能是因為決策者正「忙於日復一日的救火工作」。

經濟學家並針對中國房地產政策表示，中國決策者仍側重於房地產市場的「供給側」而非「需求側」。事實上，要有房價上漲的預期，需求才會改善，但中國房市目前還沒有這種預期。而官員們更已暗示，希望引導市場轉向由政府提供的保障性住房。

中共 房地產

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