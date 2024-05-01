發展重於環境 首季中國4成城市未達空品改善目標

中國將重整經濟放在首要位置而非環境問題，使得減少污染物排放的成效不如預期。據國際機構的報告顯示，今年第1季，約4成的中國城市未達政府制訂的空氣品質改善目標。

中國國務院過去幾年陸續推出多份「空氣品質改善計畫」，最新一份是去年12月時發布的「空氣質量持續改善行動計劃」。隨後各地方政府響應，並「因地制宜」推出各自的施行方式與目標。

然而在中國將經濟發展視為重中之重，並加大對製造業的支持之下，相關的環境目標難以達標。

據路透社引述芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）的一份報告顯示，去年第4季，中國有一半的城市未能實現降低空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度的目標，而今年第1季，有41%的城市超出了目標上限。

這份報告分析了過往冬季同期的情形，在2022年冬季，PM2.5水準年增4.7%，到了2023年冬季，PM2.5水準年增1.6%。

根據去年12月的「空氣質量持續改善行動計劃」，整體計畫聚焦於降低京津冀、長江三角洲和中國北方山西和陝西兩省對煤炭的使用量。

CREA報告指出，水泥和煤炭產量降低，使今年第1季PM2.5的排放量降低，但是燃煤電廠、有色金屬和石化產業的擴產，抵銷了空氣品質改善的幅度。

報告說，即使中國的城市能實現空氣品質行動計畫制定的目標，中國的目標仍然低於世界衛生組織（WHO）的標準。但是，「這仍足以在2025年將中國污染相關的死亡人數減少18萬人」。