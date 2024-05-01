快訊

NBA季後賽／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

小米汽車：小米SU7鎖單量8.8萬輛 蘋果用戶占比過半

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米汽車官微發布，小米SU7鎖單量8.8萬輛，蘋果用戶占比過半。（中新社）
小米汽車官微發布，小米SU7鎖單量8.8萬輛，蘋果用戶占比過半。（中新社）

小米汽車成為首家公布上個月銷量成績的車企。小米汽車官方微博1日表示，從4月3日首次交付起，4月已完成交付7,058輛。截至4月30日24時，小米SU7鎖單量達8萬8,063輛，其中女性購車占比28%、BBA車主占比29%，蘋果用戶占比達52.5%。

同時小米汽車稱，正全力擴充產能，加速交付，保證今年年交付10萬輛目標達成。

快科技報導，值得一提的是，在4月25日小米集團董事長雷軍公布數據稱，截至4月24日，小米SU7已經鎖單7萬5,723輛，交付5,781輛，也就是說，短短6天時間，小米所單量再增加超1.2萬輛，交付增加1,277輛，增長飛速。

小米SU7於3月28日晚上市，至今剛滿1個月，上市當晚就瘋狂攬收訂單，27分鐘內大定破5萬輛。

在4月3日舉辦的小米SU7首批交付儀式上，雷軍宣布，小米SU7開售僅短短幾天時間，就有超過10萬人下定，鎖單量已超過4萬單，而在25日發布會上，雷軍更是坦言小米SU7太火，今年的產能就已經賣完了。

從小米汽車官方小程式訂購頁面可以看到，當前小米SU7標準版交付時間約為28到31周，SU7 Pro版本交付時間為30到33周，最受歡迎的SU7 Max版本交付時間則為33到36周。

雷軍先前曾透露，今年將交付10萬輛小米汽車，並立志在未來15到20年內努力成為全球前五的汽車製造商。不過他也坦承，擺在小米汽車面前的還有三座大山：品質、交付和服務。

小米汽車 蘋果

延伸閱讀

大陸民眾搶瘋？小米SU7成理財產品 二手車報價比新車貴26萬

李想要送理想新車 小米創始人雷軍直播先買了 以表支持

雷軍邀王傳福 統一汽車生態 「蔚小理」都有意願

小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路

相關新聞

小米汽車：小米SU7鎖單量8.8萬輛 蘋果用戶占比過半

小米汽車成為首家公布上個月銷量成績的車企。小米汽車官方微博1日表示，從4月3日首次交付起，4月已完成交付7,058輛。截...

上午八時許 陸福建艦解纜啟航前往海試

據央視新聞客戶端報導，5月1日8時許，大陸第三艘航空母艦福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域進行首次航行試驗。

英要全數移除陸製監視設備 陸使館：堅決反對歧視怍作法

對於近日英國官員聲稱將在2025年4月前，從敏感場地全部移除中國製造的監視設備。大陸駐英國大使館發言人以答記者問方式回應...

中國大陸零件漲價 中低階手機有壓

大陸智慧手機產業鏈漲價，中低階智慧手機市場面臨困境，智慧手機領域出現前所未有的激烈競爭，例如在人民幣2,000元（新台幣...

小米電動車夯 二手車更貴

小米汽車SU7熱賣高於預期，苦等不到車的民眾轉去搶購二手車，小米SU7創始版MAX車型目前在二手平台報價人民幣35.8萬...

華為Q1財報每天賺近10億 寫被美制裁以來最好單季表現

華為投資控股有限公司昨（30）日公布，2024年第1季公司營收約人民幣1,784.5億元（約新台幣8,030億元），年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。