陸東方風電 添大功率海上機組

近日，由東方風電研製、擁有完全自主知識產權的18兆瓦半直驅大功率海上風電機組首台樣機順利下線發運，標誌著東方風電大功率海上風電機組的隊伍再添「新丁」。

據介紹，18兆瓦半直驅大功率海上風電機組的風輪直徑260米，單台機組每年可輸出7200萬度清潔電能，可節約標準煤2.2萬餘噸、減少二氧化碳排放5.9餘萬噸，具有顯著的節能減排成效。該機組是東方風電針對海上平價和競價需求推出的機組，可減少風場機位數量和運維吊裝成本，大幅降低風場建設成本，帶來更好的經濟收益。此次機組成功下線，是東方風電努力實現高水準科技自立自強、推動綠色低碳轉型的生動實踐。

東方風電總部位於四川省德陽市。在大陸已投運的10兆瓦及以上大容量海上風電機組中，東方風電已占據三分之一以上席位。10兆瓦海上風電機組自2020年7月投運以來，已穩定運行3年多時間，是目前大陸執行時間最長、最穩定、可利用率最高的大容量海上風電機組。

下一步，東方風電將堅持創新驅動，推動技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級，為經濟社會發展全面綠色轉型貢獻更多力量。