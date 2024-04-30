拿下全球最大造船訂單 陸為卡達打造超大型LNG運輸船

中國船舶集團與卡達能源公司29日在北京舉行簽約儀式，為其建造18艘27.1萬立方公尺的超大型LNG（液化天然氣）運輸船，是全球最大的LNG運輸船，並創下全球最大單筆造船訂單紀錄，

據香港文匯網報導，27.1萬立方米LNG運輸船將由中國船舶集團旗下的滬東中華造船自主設計建造，總長344公尺，寬53.6公尺，高27.2公尺，是全球最大的LNG運輸船，較常規17.4萬立方公尺LNG運輸船運載能力提升57%。

隨著全球對天然氣的需求提高，卡達能源集團在2020年公布「百船計劃」，即建造超過100艘大型LNG船，滿足天然氣供應量擴張後所需運力。卡達能源事務國務大臣、卡達能源執行長卡比（Saad Al-Kaabi）曾表示，該國將於2029年前達成供應全球40％的天然氣供應量。

中國船舶集團2022年也曾與卡達能源簽約，拿下12艘常規17.4萬立方米LNG運輸船訂單。報導引述國際船舶網透露的數據，這次每艘超大型LNG運輸船的造價高達3.05億到3.1億美元之間，交易總金額將高達55.8億美元（合約新台幣1818.7千億元）。

文匯網引述卡比於簽約儀式中發言，「這是一次歷史性突破，這批次的船舶將支持卡達能源在北部氣田擴大的生產量能，滿足船隊長期需求。」

LNG運輸船的建造技術要求高、難度大，目前只有僅有美國、日本、韓國、法國和中國大陸的船廠能夠建造。中國在1999年啟動LNG運輸項目，滬東中華2008年成功交付國內首艘LNG運輸船「大鵬昊」，在此之後不斷提高技術水平，突破國外技術壟斷，同時降低建造成本，直到2015年滬東中華已經能夠自行設計建造LNG運輸船。

中國大陸與卡達在液化天然氣領域長期合作，卡達能源與中國石化在2022年簽署一份27年的液化天然氣購銷協議，每年將供應中國大陸300萬噸液化天然氣；2023年再與中國石油天然氣集團簽約，卡達每年將向中石油供應400萬噸液化天然氣，同樣為期27年。此外，中國石油將以持股1.25%形式參與卡達北方氣田擴容項目。