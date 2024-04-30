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特斯拉FSD將登陸？陸專家：車企智駕系統面臨「大考」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外界認為，特斯拉執行長馬斯克此次大陸行，主要目的是為推動特斯拉FSD系統進入中國市場。 美聯社
外界認為，特斯拉執行長馬斯克此次大陸行，主要目的是為推動特斯拉FSD系統進入中國市場。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉近期正值動盪之際，28日，特斯拉執行長馬斯克突然前往中國大陸訪問，並與大陸國務院總理李強會晤。不少分析直指，馬斯克此行目的之一，是為其全自動輔助駕駛（Full-Self Driving，FSD）系統進入中國市場踏出重要步伐。面對特斯拉FSD來襲，有分析稱，大陸車企智駕系統將全面面臨「大考」。

財新網指出，特斯拉智慧駕駛系統FSD系統在大陸上市時間越來越近。4月29日，特斯拉中國FSD購買頁面的文字描述從「稍後推出」改為「即將推出」。同時，網路上也流傳出特斯拉中國招募FSD早期體驗者的消息。

知情人士透露，特斯拉和百度在地圖領域達成合作，滿足大陸監管部門要求。他評價，這將是一個歷史時刻，特斯拉FSD在大陸落地的影響堪比2020年它在大陸實現車輛本地生產。百度4月22日曾公開稱，特斯拉將在5月率先搭載百度地圖3D領先版。特斯拉中國對此未予置評。

馬斯克4月20日首度回覆大陸車主相關提問稱，「FSD可能很快就會進入中國」。4月23日，馬斯克在第一季業績會稱，無論在哪個國家獲得監管部門批准，特斯拉都會在當地推出有監督的FSD系統，「我認為這包括中國」。

隨後，馬斯克4月28日突訪大陸，並與國務院總理李強會見面。同日，中國汽車工業協會、國家計算機網路應急技術處理協調中心發布通報，顯示特斯拉國產車型達到大陸資料安全要求。

據悉，FSD是特斯拉智慧駕駛輔助系統Autopilot的進化版，特斯拉希望FSD逐漸升級換代最終實現自動駕駛。FSD從2020年開始小規模推送，至今已經歷11次大規模更新，最新的版本是FSD V12。近期特斯拉FSD又落實「端到端」架構，而此種方式能減少資訊損耗，系統駕駛決策將不再「死板」，更像人類。

針對FSD進入大陸市場，同濟大學汽車學院教授朱西產指，目前來看，FSD入華已萬事俱備。不過，特斯拉還有「定價」的考驗要面對。對比之下，華為、小鵬、蔚來、極越等車企的系統「並不比特斯拉差太多」，但這些系統售價低廉甚至是免費的，「定價錯即全盤錯」。

瑞銀中國汽車產業研究主管鞏旻則分析，中國市場裡，端到端的大模型，時間上面幾乎是同步的，我覺得這代表著產業最新的發展方向。在發展過程當中，「要說區別，可說美國更加一家獨大，而中國則是各家爭鳴和百花齊放。」

鞏旻稱，從汽車保有量、數據、智慧駕駛硬體標配和研發能力等維度衡量，特斯拉確實具備優勢，但並不能因此直接認為大陸企業會遭到滅頂之災。他指出，幾年前特斯拉在中國國產時，它相比中國電動車企的優勢更加明顯，這幾年的競爭結果證明，中國企業仍有機會獲勝。 

鞏旻強調，中國車商擁有大量優秀工程師，開放競爭會讓中國企業進步更快。

另，澎湃新聞分析，自動駕駛將是智慧電動車決勝的關鍵點，從「蔚小理」、華為、小米到比亞迪，再到豐田等新舊車企無不深度涉足自動駕駛。隨著大模型的上車，車企競逐的態勢愈發激烈。僅本月，就有理想、蔚來、小鵬等先後發布最新智慧駕駛版本。

特斯拉智慧駕駛系統FSD系統在大陸上市的時間可能越來越近。（圖／取自特斯拉網站）
特斯拉智慧駕駛系統FSD系統在大陸上市的時間可能越來越近。（圖／取自特斯拉網站）

FSD 特斯拉 馬斯克

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