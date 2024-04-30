快訊

兩萬點進場沒肉吃？網搖頭「很多剛起漲」 點名2類股還會漲

NBA／又是「穆神仙」！ 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

亞洲首批虛擬資產現貨ETF在港上市

中央社／ 香港30日電

亞洲首批虛擬資產現貨ETF（指數股票型基金）今天在香港掛牌上市。香港交易所表示，這將鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

香港交易所表示歡迎這批ETF上市，並指這將會增加香港市場的產品種類，並可為投資者提供更豐富的選擇，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

港交所證券產品發展主管羅博仁說，交易所一年前已推出虛擬資產期貨ETF，如今又推出區內首批虛擬資產現貨ETF，將可進一步提升港交所買賣產品的產品種類及流動性。

在發展虛擬資產業務上，港府前年首先發表「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，提出發展方向；去年4月，中國大陸和香港的金融科技公司、行業領袖及創科界立法會議員又宣布將會組成Web3.0協會，全力發展第三代網際網路（Web3.0），最終目的是發展虛擬資產。

當時有報導說，港府在發展虛擬資產方面，獲得北京支持。

本地媒體報導，虛擬資產是Web3.0生態圈的重要一環，香港金融管理局有可能以「穩定幣」形式發行數碼（數位）港元，但預料仍要與北京討論後才能決定。

金管局方面認為，成立Web3.0可以為香港部署發展虛擬資產市場帶來領先作用。

網上資料顯示，Web1.0未能在網上購物，現在使用的Web2.0可網購，港府銳意發展的Web3.0則涉及發展虛擬資產。

ETF 資產 香港

延伸閱讀

香港杜莎夫人蠟像館「門票+山頂纜車來回票」 早鳥優惠最低只要260元港幣

寬量國際：海外機構投資人看好 台灣生技業掀第三波掛牌潮

內地平價團127美元遊港澳3天 8成行程被迫購物

緬懷金庸對港文化貢獻 前秘書分享大師小說以外作品

相關新聞

陸4月製造PMI降至50.4 連續2個月處於擴張區間

大陸國家統計局30日公布，中國大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，雖是連續兩個月處於擴張區間，但比前一個月...

陸自製客機再奪大單 南航宣布採購100架C919系列飛機

繼中國國際航空之後，29日，中國南方航空股份有限公司宣布，向中國商飛購入100架C919型客機。南方航空指出，據中國商飛...

又有房企暴雷... 益田集團陷破產危機

大陸又有房企爆雷，昔日有大陸百強房企之稱的深圳市益田集團傳出深陷破產危機，該公司破產清算案進入至申報債權階段。

工業富聯好旺 每天賺2億

鴻海旗下工業富聯（FII）昨（29）日發布2024年第1季財報， 受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，工業富聯...

陸限購政策逐步退市

繼合肥及蘇州後，四川成都政府宣布全市不再審核購房資格，意味歷時七年半限購政策退場，該消息帶動昨（29）日A股地產股掀漲停...

大陸獨角獸企業369家 全球第2

作為2024中關村論壇年會平行論壇之一，全球獨角獸企業大會28日在北京舉辦。會上發布的「中國獨角獸企業發展報告（2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。