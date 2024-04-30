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中國4月製造業PMI50.4% 較3月微降

中央社／ 台北30日電

中國國家統計局今天公布，4月製造業採購經理人指數PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4%、51.2%和51.7%，3項指數均較3月下降，當中製造業PMI下降0.4個百分點。

中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會今天發布數據，4月PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4%、51.2%和51.7%，較3月下降0.4、1.8和1.0個百分點，但3大指數繼續保持在擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月綜合PMI產出指數為51.7%，繼續高於臨界點，表示中國企業生產經營活動持續擴張。

自2023年10月至今年2月，中國製造業PMI均處於收縮區間，即50%以下，直至今年3月才回升至50.8%的擴張區間。4月製造業PMI是連續2個月位於擴張區間，而當中新訂單指數為51.1%，雖然仍高於臨界點，但較3月下降1.9個百分點。

4月非製造業商務活動方面，分行業看，服務業景氣水準有所回落，服務業商務活動指數為50.3%，較3月下降2.1個百分點，顯示服務業擴張有所放緩。資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，景氣水準偏弱。建築業商務活動指數為56.3%，較3月上升0.1個百分點，顯示建築業擴張略有加快。

非製造業商務活動的新訂單指數為46.3%，較3月下降1.1個百分點，表明非製造業市場需求景氣有所回落。銷售價格指數為49.4%，較3月上升0.8個百分點，仍低於臨界點。

PMI 指數

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