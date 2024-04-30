上海五五購物節 逾千活動開跑

2024國際消費季暨第五屆上海「五五購物節」啟動儀式及消費品以舊換新行動——上海站、第三屆國際消費中心城市論壇，27日晚在位於上海北外灘的世界會客廳舉行。

新華社報導，大陸商務部部長王文濤在第三屆國際消費中心城市論壇上作主旨演講時說，國際消費中心城市培育建設取得積極成效，消費引領力、中心帶動力、國際影響力全面提升。2023年，上海、北京、廣州、天津、重慶五個城市社會消費品零售總額同比增長8.4%，增速較大陸全國高1.2個百分點。下一步，國際消費中心城市要更好發揮示範引領作用，不斷鞏固消費回升向好勢頭，向創新要動力，向開放要活力，高質量推進培育建設。要推動消費品以舊換新，激發消費活力；擴大服務消費，釋放消費潛能；堅持創新引領，促進消費新業態新模式發展；推動惠民利民，更好滿足人民美好生活需要。

作為大陸商務部「消費促進年」的重點活動之一，2024國際消費季將推出首發首秀、時尚消費、健康消費、體育消費等新型消費場景，以指導各地組織開展豐富多樣的商旅文體健融合活動。

同步啟動的第五屆上海「五五購物節」將聚焦首發經濟、品牌經濟、夜間經濟、直播經濟以及新型消費、服務消費、汽車消費、綠色消費，開展1000餘項特色活動。「上海之夏」國際消費季是上海繼「五五購物節」之後全新打造的城市暑期促消費活動新品牌，將推出一系列高品質、高流量、高能級的演唱會、音樂節、文藝演出、文博美術大展、重大體育賽事，聯合商家、平台、酒店、景點、場館等出台一批體現上海國際化、品質化消費環境的服務舉措。