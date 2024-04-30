大陸獨角獸企業369家 全球第2

作為2024中關村論壇年會平行論壇之一，全球獨角獸企業大會28日在北京舉辦。會上發布的「中國獨角獸企業發展報告（2024年）」顯示，截至今年3月，中國大陸共有獨角獸企業369家，超過全球獨角獸企業數量的四分之一，位居全球第二。

中新社報導，獨角獸企業指具有創新能力強、成長性好、市場認可度高等特徵，是新經濟發展的風向球，是新質生產力的典型代表。 報告指出，大陸獨角獸企業總估值約為1兆4044.5億美元，接近創業板上市企業總市值；獨角獸企業平均估值38.1億美元，估值超過百億美元的超級獨角獸企業19家。

報告顯示，大陸超級獨角獸企業以5.1%的數量貢獻近五成估值。從具體估值分布區間來看，估值在10億美元至20億美元之間的獨角獸企業數量最多，共207家，數量占比為56.1%，估值總額約2720.5億美元，估值占比19.4%；估值超過100億美元的超級獨角獸企業共19家，以5.1%的數量占比貢獻了45.0%的估值佔比，總額約6315.8億美元。

報告指出，大陸獨角獸企業覆蓋47個城市，北京、上海、深圳、廣州、杭州集聚超六成，估值總額10368.9億美元，占大陸獨角獸企業總額七成以上。

報告顯示，大陸近三分之一的獨角獸企業來自以大模型（AIGC）、自動駕駛等為代表的智慧技術領域。人工智慧領域共有52家獨角獸企業，其中13家為新晉企業。獨角獸企業積極布局人工智慧全產業鏈，推動產業快速發展。

報告還指出，大陸獨角獸企業群體將轉向新的「質升」階段。大模型商業閉環和應用落地加速，人形機器人和智慧駕駛發展邁入快車道，成為獨角獸企業最關注的領域；新型晶片、生命健康等硬核領域是新晉獨角獸企業較為集中的活躍賽道；數位經濟與能源轉型將為獨角獸企業提供豐富多元的應用場景和廣闊商業化前景。