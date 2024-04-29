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大陸願捐組合屋給花蓮災民 花敬群：迫切性沒這麼高

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院內政委員會審查新住民權益保障法草案及新住民基本法草案等案，邀請內政部次長花敬群（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會審查新住民權益保障法草案及新住民基本法草案等案，邀請內政部次長花敬群（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院內政委員會審查新住民權益保障法草案及新住民基本法草案等案，邀請內政部次長花敬群列席備答詢。朝野黨團、立委提出很多新住民基本法相關草案，希望能在討論過程中進一步掌握，委員認為行政部門對新住民的協助、照顧還有哪些缺口，如果有就會努力補足。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，中國大陸表達願向花蓮地震災區捐贈組合屋。內政部次長花敬群會前受訪表示，災後從民間租屋、旅館短期安置大致能滿足災民居住需求，後續方向是擴大提供租屋，組合屋目前迫切性沒這麼高。

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